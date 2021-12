Tom Holland asegura que Peter Parker ha madurado en Spider-Man: No Way Home

Para Holland, se puede notar que Peter Parker ha crecido desde que comenzó su viaje en Spider-Man: Homecoming de 2017 y continuó con Spider-Man: Far from Home, en las que era un adolescente aprendiendo a utilizar sus superpoderes.

Por Berenice Bautista

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de diciembre (AP).— Sitios colapsados por la preventa de boletos, fans que no pueden dormir en la cuenta regresiva y alfombras rojas deslumbrantes preceden el estreno de Spider-Man: No Way Home, la tercera película del Hombre Araña protagonizada por Tom Holland.

“Es abrumador y bastante difícil explicar cómo me estoy sintiendo ahora, es una mezcla de emoción y tristeza porque no sé cómo será el futuro de Spider-Man”, dijo Holland a The Associated Press en una entrevista por videollamada desde Los Ángeles previo al estreno mundial de la próxima semana.

“Recuerdo cuando me dieron mi contrato y lo firmé cuando tenía como 18 o 19 años y era un acuerdo por tres películas y la tercera parecía que estaba a toda una vida de distancia, y ahora la hemos hecho y estamos por estrenarla. No puedo creer cómo vuela el tiempo cuando te estás divirtiendo y me siento genial”, agregó el actor británico de 25 años.

Holland tenía 8 años y no sabía que estaría colgado de telarañas cuando Alfred Molina ya movía los tentáculos del villano Dr. Otto Octavius en Spider-Man 2 (El Hombre Araña 2) de 2004. Al revelarse este año que el veterano actor británico de origen español regresaría al “spiderverse”, los fans no dejaron de hacer memes y celebrar la noticia.

“Fue muy interesante ver cómo han cambiado los tiempos, la forma en la que uno hace películas ha cambiado bastante, y fue muy lindo verlo (a Molina) adaptarse a esta nueva forma de hacer estas películas. Cuando hizo Spider-Man 2, sus brazos eran movidos por titiriteros todo el tiempo, eran cosas reales, lo que puede ser bastante limitante”, dijo Holland.

“Ahora lo vemos en el mundo de animación por computadora (CGI) en el que Marvel y Sony son tan buenos y los estudios que contratan son tan buenos, que él tenía toda esa libertad y creo que realmente lo disfrutó”, agregó. “Fue lindo verlo hacerlo”.

Otro de los pesos pesados con los que comparte pantalla y que regresa tras formar parte de Spider-Man (El Hombre Araña) de 2002 es el actor Willem Dafoe (The Florida Project, Vincent van Gogh), quien volverá a hacer de las suyas como el Duende Verde (Green Goblin).

“Fue absolutamente increíble. Cuando lo conocí en el set quedé bastante impresionado porque él es una leyenda en la industria y tan pronto como se convirtió en el Duende en el set creo que dejó a todos con la boca abierta, todos estábamos maravillados”, dijo Holland.

Además de su novia Zendaya, quien retoma su papel de MJ y con quien Holland se ha visto de lo más estiloso en alfombras rojas alrededor del mundo, el actor tuvo el gusto de tener a su hermano Harry en el set haciendo un pequeño cameo.

“Sí compartimos una escena juntos. Tenemos esta especie de chiste en el que Harry interpreta el mismo personaje en todas las películas en las que estoy yo, llamado el ‘chico alterado’”, dijo.

Para Holland, se puede notar que Peter Parker ha crecido desde que comenzó su viaje en Spider-Man: Homecoming de 2017 y continuó con Spider-Man: Far from Home, en las que era un adolescente aprendiendo a utilizar sus superpoderes.

“Definitivamente ha madurado mucho”, dijo el actor. “Creo que esta película es una especie de destino final para esta historia sobre el paso a la edad adulta que hemos estado contando, es el último capítulo de esa historia y obviamente abre las posibilidades para muchas más en el futuro”.