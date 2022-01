Silvia Pinal reaparece tras su hospitalización y confirma que ya no tiene COVID-19

Por Rocío García

Los Ángeles, 11 de enero (LaOpinión).- Silvia Pinal ha librado por completo el COVID-19, así lo dio a conocer ella misma durante una entrevista con el programa Ventaneando, en donde compartió algunos detalles sobre su estado de salud y cómo fueron los días que permaneció en el hospital.

Durante un enlace vía telefónica con la emisión de espectáculos de TV Azteca, la actriz de 91 años reveló que ya dio negativo a Coronavirus, por lo que se siente muy bien y sobre todo con buen ánimo.

“Claro que ya no tengo nada, mi buen trabajo me costó. Me siento perfecta, me siento muy bien. Me siento con ganas de vivir, de reír, con ganas de pelearme, de correr y todo eso”, expresó Silvia Pinal.