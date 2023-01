El peso consolida su robustez, y la moneda estadunidense baja hasta 18.95 por unidad

El pasado 30 de diciembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el estado del tipo de cambio, es decir, cómo está el peso con relación al dólar. Para él, los datos presentados eran “excepcionales, únicos”, algo que “no se veía en 50 años”, ya que el peso “es la segunda moneda más apreciada con relación al dólar”. La primera es el franco suizo.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- A las 12:45 horas, hora del centro de México, la divisa mexicana registró una apreciación de 0.5 por ciento al presentar un tipo de cambio de 18.95 pesos por dólar, con lo que rompió la barrera de las 19 unidades por dólar, de acuerdo con datos de Investing.com

Por la mañana de este miércoles, el peso mexicano mostraba una apreciación de 0.25 por ciento o 4.7 centavos y cotizaba en 19.0206 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 19.1128 y un mínimo de 19.0023 pesos por dólar, nivel no visto desde el 25 de febrero del 2020.

Posteriormente, hacia el medio día se colocó en los 18.97 pesos por dólar, una apreciación de 0.4 por ciento, según las mismas cifras de Investing.com.

“El dólar se debilita, lo que permite que la mayoría de las divisas se aprecie frente al dólar. El peso mexicano es la octava divisa más apreciada hoy”, dijo Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, en su cuenta de Twitter.

En otra publicación, destacó que el peso se está apreciando y previó la posibilidad de “que el tipo de cambio siga bajando en el corto plazo”. Sin embargo, afirmó que “todos los indicadores (fundamentales y técnicos) señalan una alta probabilidad de rebote en el mediano plazo”.

Apenas el pasado 9 de enero, la moneda mexicana mostró una depreciación moderada de 0.15 por ciento o 2 centavos y cotizó en 19.1800 pesos por dólar, luego de tocar un mínimo de 19.1023 pesos por dólar.

De acuerdo con el análisis técnico realizado ese día por el grupo Financiero Base, esa depreciación podía interpretarse como un respiro después de varias sesiones consecutivas de apreciación del peso.

“Por ahora, los indicadores técnicos muestran que la tendencia a la baja para el tipo de cambio sigue siendo fuerte y que podría dirigirse hacia el nivel mínimo del 2022 de 19.0401 pesos por dólar y existe la posibilidad de romper temporalmente el nivel psicológico de 19 pesos por dólar”, se estimó desde entonces.

En el mismo reporte, se adelantó que “para el mediano plazo se sigue esperando un rebote técnico, que estaría también apoyado por la desaceleración de los flujos de divisas que llegan a México, tales como exportaciones, remesas e inversión extranjera directa”.

Desde ayer, el peso mexicano se apreció frente al dólar estadounidense, con lo que logró acumular siete sesiones de avance y su cuarta jornada positiva de forma consecutiva.

Ante dicha situación, el peso mexicano se ubicó dentro de las cinco divisas de países emergentes más apreciadas en la sesión del 10 de enero. De acuerdo con información del Banco de México, el tipo de cambió se ubicó en los 19.0613 pesos por billete verde, lo que refleja una ganancia de 0.24 por ciento o 4.52 centavos. En la sesión de antier, el peso cerró en 19.1065 unidades.

Con el resultado de ayer por la tarde, la moneda mexicana rompió el piso de las 19.10 unidades, pese al repunte de la divisa estadounidense.

Cuidado. El peso se está apreciando y es probable que el tipo de cambio siga bajando en el corto plazo, pero todos los indicadores (fundamentales y técnicos) señalan una alta probabilidad de rebote en el mediano plazo. — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) January 11, 2023

En ventanillas el precio del dólar se colocó en los 19.67 pesos cada uno, en el caso de Citibanamex.

De acuerdo con El Economista, el cruce operó con volatilidad en un rango acotado entre un máximo de 19.1765 unidades y un mínimo de 19.0502 unidades, su mejor nivel desde finales de noviembre.

BMV EXTIENDE GANANCIAS

La Bolsa Mexicana de Valores se mantuvo en números verdes en la jornada ayer, la cual cerró con 0.12 por ciento más, en los 52 mil 344.02 enteros, de igual manera la Bolsa Institucional de Valores incrementó 0.14 por ciento, colocándose en las mil 92.31 unidades.

Con su racha positiva, el indicador del S&P/BMV IPC acumulaba un avance de 8.01 por ciento. De acuerdo con la información, la última vez que se registró un resultado similar fue en julio del 2021, cuando se observaron ganancias por ocho sesiones consecutivas.

Al interior del IPC, 16 de las 36 principales empresas registraron ganancias y entre estas se encontraron Grupo México (+2.36 por ciento), América Móvil (+1.02 por ciento) y Elektra (+2.11 por ciento).

Asimismo, los títulos con mayor variación al alza fueron de la Corporación Mexicana de Restaurantes, con el 7.24 por ciento; la empresa de medios TV Azteca, con el 2.68 por ciento, y la Promotora y Operadora de Infraestructura Pinfra, con el 2.4 por ciento.