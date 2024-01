AMLO: Marko exhibe, en acuerdo PRI-PAN en Coahuila, que elección de Xóchitl fue farsa

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).– “Es un acuerdo mafioso para repartirse un botín. Y yo agrego: cuando se reparte mal el botín, hay motín”, dijo esta mañana el Presidente sobre el documento firmado por PRI y PAN en Coahuila que fue dado a conocer por el dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés, para acusar a Alejandro Moreno Cárdenas de traición. Andrés Manuel López Obrador dijo que se transparenta que, para ellos, las instituciones son simplemente trofeos para repartir.

“Firmaron un acuerdo pero lo fantástico, o surrealista, o descarado, es que lo da a conocer el mismo presidente del PAN. Se lo tenemos que agradecer, porque todo esto ayuda; la gente es muy buena, noble; no alcanza a entender cómo se dan estos enjuagues”, dijo.

Marko Cortés Mendoza desnudó hace dos días, en su reclamo por posiciones en Coahuila, cómo negoció con el Revolucionario Institucional y su líder Alejandro Moreno Cárdenas espacios dentro del Poder Judicial, notarías e incluso designaciones en órganos autónomos. Al reclamar al Gobernador Manolo Jiménez Salinas el supuesto incumplimiento de acuerdos en la designación de candidaturas en Coahuila, entidad que el priismo logró retener gracias a la alianza Va por México, Cortés Mendoza mostró un documento firmado por él y Alito, como se conoce al dirigente del PRI.

En el papel se revela que dentro de las negociaciones entre el PAN y PRI se pusieron sobre la mesa el 20 por ciento de los registro Civil y oficinas de recaudación, el 20 por ciento de las direcciones de los planteles educativos y universidades, seis notarías y la “ratificación de Bernardo como Magistrado”, presumiblemente el Magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje Bernardo González Morales, quien entre 2014 y 2019 fue presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.

El Presidente dijo hoy que “tampoco es nuevo”, recordando que en la Presidencia de Felipe Calderón también hubo un acuerdo con el entonces Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, para, a cambio del aumento del IVA en el paquete fiscal, el PAN no fuera en alianza con el PRD a la gubernatura del Edomex.

“Pero esto es reciente”, subrayó López Obrador. “Se queja de que ya no le están cumpliendo los del PRI. Que el Gobernador que llegó no está cumpliendo el acuerdo al que habían llegado. Lo que interesa es ver lo que dice el acuerdo. Este es un documento histórico, importantísimo, porque no es lo mismo que se supongan las cosas a que exista uno firmado”, agregó.