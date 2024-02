Colecciones inspiradas en el 14 de febrero que pueden ser el regalo ideal

Ya sea maquillaje, gafas de sol, tenis o hasta bolsos, San Valentín sirve de inspiración. Acá algunas colecciones.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- El 14 de febrero está muy cerca y esta fecha que celebra el amor y la amistad ha inspirado colecciones que aquí compartimos, además de que pueden ser una opción para un regalo para la pareja, para los amigos y amigas o incluso para auto regalarse algo.

Hello Kitty celebra 50 años con una colección única para San Valentín

C&A se unió a Hello Kitty para celebrar su 50 aniversario con una colección especial que mezcla moda y ternura, justo a tiempo para San Valentín, para aquellos que quieren expresar su amor y amistad de una manera única y original. Las prendas son cómodas y capturan la esencia de Hello Kitty, ese simpático personaje que desde 1974 ha sido una compañera ideal de aventuras de muchas generaciones. El costo de las prendas va desde los 249 pesos, lo que la convierte en una opción para regalar o autorregalarse en este San Valentín.

Ember Rose, una colección llena de romanticismo y pasión

El amor, la pasión y la seducción también inspuran colecciones de maquillaje, como la Ember Rose Collection de SHEGLAM para evocar una versión ardiente y seductora de los looks de maquillaje clásicos gracias a sus tonalidades deep taupe, malva y carmesí. La colección incluye cuatro sedosas sombras de ojos en tonos crema, cuatro tonalidades de lipstick (Passion, Cherish You, My Beloved y Bliss) que brindan un look aterciopelado, sumado a la suavidad que los 4 colores de lip gloss: Everlasting, Unconditional, Treasure y Amor, que cuentan con una fórmula ultra-nutritiva, y por supuesto, la seductora paleta de 3 tonalidades de rubor: Soulmate, I’m Yours y Love Language, que cuentan con una textura aterciopelada que pasa de crema a polvo y es fácil de aplicar en las mejillas, ya sea con los dedos o una brocha.

El match perfecto en gafas de sol

Las gafas de sol pueden hacer el match perfecto con el estilo de nuestros seres queridos. Este San Valentín, Sunglass Hut anima a celebrar Every Shade Of Love con estilos en tendencia. Sin importar la persona, hay armazones que se adaptan a cualquier forma de cara y son el regalo perfecto para este San Valentín, como los Burberry BE3147, Ray-Ban RB0316S, Ray-Ban RB4429. Las gafas de sol Ray-Ban son el regalo definitivo gracias a su icónico estilo que combina con cualquier atuendo; además la tendencia unisex es cada vez más popular.

El bolso Kensington Heart

Si estás buscando un obsequio para el 14 de febrero que exprese todo eso que sientes o si prefieres autorregalarte algo bonito, Kurt Geiger London captura la esencia del romance con su última creación: el bolso Kensington Heart. Este bolso de estilo crossbody no sólo es un accesorio, es una declaración de amor a la moda y al diseño, listo para robar corazones y completar tu look con una explosión de color y alegría.

Los colores vibrantes y la forma de corazón de este bolso son un tributo al amor en todas sus formas. Este modelo es el compañero perfecto para cualquier cita de San Valentín, desde un día lleno de aventuras hasta una velada romántica. Con su tamaño ideal y su larga correa, el Kensington Heart es tan funcional como encantador, listo para ir a donde vaya el amor.

San Valentín y Converse

Converse lanzó una colección de San Valentín que se inspira en los años 2000 y cuenta con diversas siluetas adornadas con corazones. Como la Run Star Legacy CX, con un pequeño corazón dentro del patch; el Chuck 70 con un diseño atemporal con corazones pequeños dentro del patch, gráficos de corazones de silicón en colores rosa y rojo más una impresión de tinta metálica plateada que aportarán vibraciones al estilo Y2K. La plataforma Run Star Hike con upper de lona duradera brindará esa apariencia y sensación clásica de los Chucks. Tambén está la plataforma Chuck Taylor All Star Lift en dos versiones: el corte bajo color rosa y la bota blanca, con corazones diminutos y detalles metálicos que se leen como una carta de amor al estilo del año 2000. Otra opción está en las botas Chuck Taylor All Star en colores negro y rojo con corazones. Toda la colección de calzado cuenta con detalles metálicos e imitación de diamantes para complementar el look romántico.

Carteras, cinturones y ropa para regalar al hombre moderno

JACK&JONES compartió su propuesta de regalos para el hombre moderno, que va desde carteras y mochilas hasta gorros, ropa interior, cinturones y

fragancias, todos diseñados con el estilo distintivo y la calidad de la marca. Las carteras y mochilas son más que simples accesorios; son compañeros confiables para el día a día, brindando funcionalidad sin sacrificar el estilo. Desde opciones clásicas o minimalistas hasta diseños más audaces, según los gustos de la pareja. Para mantenerse abrigado con estilo, los gorros son una opción ideal, cada uno está diseñado para brindar comodidad y elegancia en igual medida. Por otro lado, la ropa interior de JACK&JONES ofrece tanto confort como estilo, con una variedad de diseños que van desde lo clásico hasta lo contemporáneo. No podemos olvidar las fragancias, que capturan la esencia de la masculinidad moderna. Desde aromas frescos y vibrantes hasta fragancias más intensas y seductoras, cada una es una declaración de estilo en sí misma.

Tenis para correr FloatZig 1

Esta línea de calzado no se lanzó para San Valentín, sin embargo, es una opción para regalar si es que la pareja o la persona a quien se quiere hacer el regalo gusta de corre. Estos tenis de Reebok combinan una de las siluetas de diseño geométrico más conocidas de Reebok, la tecnología Zig Tech, con el rendimiento líder en la industria para correr Floatride Energy Foam, reduciendo el exceso de peso y la rigidez para crear un retorno de energía óptimo diseñado para el corredor diario. Diseñado para corredores nuevos, profesionales experimentados y todos los demás, FloatZig 1 ofrece la mejor comodidad, soporte, rendimiento y estilo de su clase a un precio accesible.

Flores, un detalle clásico y significativo

Las flores han sido desde tiempos inmemoriales símbolos de amor y afecto. La floriografía, mejor conocida como el lenguaje de las flores, se remonta a la época victoriana, donde se usaban los arreglos florales para enviar mensajes codificados y así expresar sentimientos secretos que no se podían transmitir verbalmente.

Se suele elegir rosas para regalar el 14 de febrero, sin embargo, hay otras opciones y Blanc Florería comparte otras opciones:

-Orquídeas púrpuras: encarnan la pasión y la seducción, elementos de una exótica belleza y aroma que embriaga los sentidos.

-Lirios blancos: representan la pureza y la inocencia del amor. Con su fragancia delicada evoca calma y serenidad; perfecta para expresar un amor sincero y duradero.

-Tulipanes rosados: sus tonos suaves y cálidos irradian ternura y afecto, comunicando el amor eterno y la gratitud.

-Jacintos azules: manifiestan lealtad y constancia en el amor. Su fragancia dulce y embriagadora es capaz de evocar un mensaje de amor comprometido.