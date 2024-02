La Constitución mexicana ha vivido cientos de cambios, la mayoría desde el 2000

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley suprema del país desde 1917 y que sustituyó a la de 1857, en el Título Octavo (“De las Reformas de la Constitución”), el artículo 135 señala: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México”.

El documento ha sido tomado al pie de la letra en los últimos 107 años. Incluso ese mismo artículo, enfocado en las propias reformas que puede sufrir el documento, ha sido modificado: una vez en 1966 y otra más reciente en 2016.

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en diciembre de 2018 y culminará en septiembre de este año, se han aprobado hasta ahora 23 reformas constitucionales. Así lo confirma un estudio, titulado “Las reformas a la Constitución en la era de la alternancia”, realizado por el investigador César Alejandro Giles Navarro para el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Precisamente en el último tramo de su Gobierno, a cuatro meses de las elecciones y pese a no contar con una mayoría parlamentaria suficiente para poder sacar adelante reformas constitucionales sin consenso, López Obrador presentó esta semana un paquete de 20 reformas constitucionales y legales que van desde el plano electoral y judicial hasta el de las pensiones, el cuidado animal y del medio ambiente.

“La honestidad es libertad. No se podría transformar sin la honestidad porque no se podrían enfrentar intereses de grupos, de potentados, destruyen a cualquiera que no tenga autoridad moral, que no tenga autoridad política. Entonces por eso es necesario que se conozcan las reformas bien y que con esa información cada quien, de acuerdo a su criterio, actúe, pero que no haya manipulación. Se puede estar a favor, se puede estar en contra, pero que se conozca bien, que no se inventen las cosas. Por eso vamos a estar aquí informando”, expuso el lunes el Presidente, en el Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.