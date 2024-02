El rey Carlos III asiste a misa por primera vez desde que se dio a conocer su cáncer

Por Danica Kirka

LONDRES (AP).— El rey Carlos III asistió a la misa dominical por primera vez desde que se dio a conocer su diagnóstico de cáncer, y ofreció un alegre saludo cuando salía de la iglesia que ha servido regularmente como lugar de culto para la familia real.

Carlos y la reina Camila acudieron a la Iglesia de Santa María Magdalena, cercana a la Sandringham House en el este de Inglaterra, donde el rey se está quedando para recuperarse luego de recibir su primer tratamiento para un tipo no especificado de cáncer. La residencia, a unos 180 kilómetros (110 millas) al norte de Londres, ofrece al monarca un sitio donde puede aislarse del riesgo de contraer una infección.

La visita a la iglesia se produjo un día después de que Carlos agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido por parte del público. En un comunicado emitido el sábado por la noche, el monarca dijo que ese tipo de pensamientos “son el mayor consuelo y aliento”.

“Mi admiración de toda la vida por su incansable atención y dedicación es aún mayor como resultado de mi experiencia personal”, añadió.

Wishing His Majesty a full and speedy recovery.

I have no doubt he’ll be back to full strength in no time and I know the whole country will be wishing him well. https://t.co/W4qe806gmv

— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 5, 2024