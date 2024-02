El rey Carlos III es diagnosticado con cáncer; se le detectó en operación de próstata

Madrid, 5 de febrero (EuropaPress).- El Palacio de Buckingham ha confirmado este lunes que el monarca Carlos III ha sido diagnosticado de cáncer, detectado durante su reciente operación de próstata, y que ya ha iniciado una serie de “tratamientos regulares”.

Buckingham ha recalcado que el monarca “sigue siendo totalmente positivo acerca del trato recibido y espera volver a desempeñar plenamente sus funciones públicas lo antes posible”.

Finalmente, la familia real ha destacado que Carlos III ha optado por dar a conocer esta noticia para evitar especulaciones y con la esperanza de que contribuya a crear conciencia sobre el cáncer.

🧡 Today is #WorldCancerDay – a global initiative aiming to raise awareness about cancer.

Earlier this week, Her Majesty The Queen opened @MaggiesCentres Royal Free, a new cancer support centre at Royal Free Hospital.

Read more: https://t.co/TMs0pYBrIx pic.twitter.com/iYvcc16Ndl

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 4, 2024