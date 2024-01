Por Danica Kirka

LONDRES (AP) — El monarca Carlos III, de 75 años, fue ingresado en la Clínica Londres el viernes para recibir tratamiento por una hipertrofia de próstata, que el Palacio de Buckingham describió como benigna. La princesa, conocida antes como Kate Middleton, había estado en el hospital en el centro de Londres en las últimas dos semanas después de una cirugía abdominal por una afección no revelada.

Carlos salió de la clínica con su esposa, la reina Camila, alrededor de las 15:00 horas de Londres, el lunes; deteniéndose para sonreír y saludar a sus simpatizantes, pero ignorando las preguntas a gritos de los reporteros. Unas horas antes, la oficina de la princesa dijo que había regresado a casa para recuperarse, aunque no se le vio salir del hospital y no se dieron a conocer detalles sobre cuándo se fue.

Thank you to all those who have sent their good wishes during The King's hospital stay.

His Majesty is delighted that his diagnosis is having a positive impact on public health awareness. pic.twitter.com/qbaCcwQg5a

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 29, 2024