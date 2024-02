El Primer Ministro británico dice que el cáncer del rey Carlos III se detectó pronto

Por Jill Lawless

LONDRES, 6 de febrero (AP).— El Primer Ministro británico, Rishi Sunak, dijo el martes que estaba “conmocionado y triste” por el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III, pero expresó su alivio porque la enfermedad se hubiera detectado en una fase temprana.

El Palacio de Buckingham anunció el lunes por la noche que el rey ha comenzado un tratamiento como paciente externo para una forma de cáncer no revelada. Se detectó durante un tratamiento reciente por agrandamiento de la próstata, pero no está relacionado con ese problema, señaló el Palacio.

“Afortunadamente, esto se ha detectado pronto”, dijo Sunak a la radio de BBC. El Primer Ministro dijo que seguiría comunicándose “con él con normalidad”.

“Estará en nuestros pensamientos y nuestras oraciones. Muchas familias en todo el país que nos escuchan habrán pasado por lo mismo y saben lo que supone para todos”, dijo Sunak. “De modo que simplemente le daremos ánimos y esperamos superar esto lo más rápido posible”.

Tras menos de 18 meses de reinado, el monarca de 75 años ha suspendido sus apariciones públicas, aunque seguirá ocupándose de los asuntos del Estado como las reuniones semanales con el Primer Ministro y no delegará sus tareas constitucionales como Jefe del Estado.

El Palacio dijo que Carlos, que en general ha tenido buena salud, “continúa muy positivo sobre este tratamiento y está deseando retomar las labores públicas lo antes posible”.

Wishing His Majesty a full and speedy recovery.

I have no doubt he’ll be back to full strength in no time and I know the whole country will be wishing him well. https://t.co/W4qe806gmv

— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 5, 2024