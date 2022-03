Rusia ahora bloquea Instagram por “llamamientos a la violencia” contra sus ciudadanos

Redacción Internacional, 11 mar (EFE).- El regulador de telecomunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, ha bloqueado Instagram en el país a petición de la Fiscalía General debido a la negativa de la red social de eliminar los llamamientos a la violencia contra los rusos, entre ellos los militares.

Roskomnadzor se refirió al comunicado emitido este viernes por el portavoz de Meta, Andy Stone, y dijo que “la compañía ha levantado la prohibición en sus redes sociales para que los ciudadanos de varios países publiquen información que contenga llamadas a la violencia contra los ciudadanos de la Federación Rusa, incluidos los militares”.

Meanwhile in Russia, Russian media regulator Roskomnadzor to restrict access to Instagram due to "calls for violence against Russian citizens, including military personnel.”https://t.co/lDrFGFubBg

