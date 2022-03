¿Y los que sufren en Afganistán? Eurodiputada reclama a pares por ignorar abuso de EU

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).– La Eurodiputada socialista de Irlanda, Clare Daly, hizo un llamado a sus homólogos a que no ignoren los abusos de Estados Unidos que provocaron una crisis humanitaria en Afganistán que ha dejado miles de pobres, refugiados y venta de menores en el país, en el contexto de la invasión rusa a Ucrania.

“No hay duda de ello, vivimos en tiempos de crisis catastrófica donde las vidas de civiles inocentes están siendo sacrificadas en las guerras de sus amos. Sí, en Ucrania, pero no sólo ahí. Desde la última reunión del pleno [del Parlamento Europeo], decenas de miles de ciudadanos afganos se han visto obligados a huir en busca de comida y refugio”, expuso en tribuna.

La legisladora pasó a detallar que cinco millones de niños se enfrentan a la hambruna, y el matrimonio infantil y la venta de menores ha incrementado en un 500 por ciento “para poder sobrevivir”.

Posteriormente, cuestionó a sus pares por qué no se mencionaba la crisis afgana en el recinto.

“Ni una mención, ni aquí ni en ningún sitio. Ni una cobertura completa en televisión, ni respuesta humanitaria de emergencia, ni sesiones plenarias especiales, ni siquiera una mención en esta reunión. Ni delegaciones afganas, ni declaraciones. Dios mío, deben estarse preguntando por qué su crisis humanitaria es tan irrelevante”, procedió en un tono alzado.

“¿Es el color de su piel? ¿Es que no son blancos? ¿Que no son europeos? ¿Que sus problemas se deben a una pistola o una invasión estadounidense? ¿Es que la decisión de robar la riqueza de su país la tomó un presidente déspota estadounidense en vez de uno ruso?”, exclamó.

Daly recordó que “todas las guerras son perversas” y las víctimas de crisis humanitarias merecen apoyo. “Hasta que no nos pongamos de acuerdo en esto, no tendremos credibilidad alguna”, concluyó.

DALY CRITICA FALTA DE APOYO A OTROS REFUGIADOS

La Eurodiputada también hizo énfasis durante la sesión plenaria del Parlamento en la falta de apoyo de las naciones de la región hacia refugiados provenientes de Afganistán y otros países con crisis humanitarias de África y la zona del Medio Oriente. “De todo corazón, me alegra la disposición sin precedentes de la Unión Europea para proteger a refugiados ucranianos. Pero, ¿cómo puede esta enorme solidaridad reconciliarse con la indiferencia y la brutalidad de Europa hacia refugiados provenientes de otros países?”, reclamó.

Daly recordó que agentes fronterizos y elementos policiacos de países como Polonia, Grecia y Croacia han encarcelado, golpeado, utilizado cañones de agua y robado a ciudadanos originarios de Turquía, Afganistán, entre otros.

“¿Cómo puede ser esta la misma Unión Europea [que dio refugio a los y las ucranianas]? Es porque nuestra sociedad, nuestros medios de comunicación y nuestros políticos muestran a algunos refugiados como más humanos que otros basado en su nacionalidad y su raza”, reprochó. “Tenemos que mostrar una aplicación consistente y no discriminatoria del derecho internacional al asilo”.

I wholeheartedly welcome the EU's unprecedented provision of protection for Ukrainian refugees.

But how can this tremendous solidarity be reconciled with the indifference and unspeakable brutality shown by Europe to refugees from other countries?

This must be a turning point. pic.twitter.com/dH3CTCyW1b

— Clare Daly (@ClareDalyMEP) March 11, 2022