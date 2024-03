Trump quería prohibir TikTok. Ahora la defiende y apunta a Facebook como “enemigo”

MADRID, 11 Mar. (EuropaPress).- El precandidato republicano a las elecciones de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, ha advertido este lunes de que prohibir la red social china TikTok daría más poder a Meta, plataforma de la que fue expulsado como consecuencia de los disturbios del 6 de enero, y afirma que “Facebook es un enemigo del pueblo”.

“Sin TikTok, puedes hacer que Facebook sea más grande, y considero que Facebook es un enemigo del pueblo”, ha dicho Trump en una entrevista publicada este lunes por la cadena CNBC cuando se le ha preguntado sobre los supuestos riesgos a la seguridad nacional que trae consigo la red social china.

20230311 DONALD J. TRUMP on TikTok

Considers Facebook an Enemy of the People pic.twitter.com/KtqK9S0E4t

— Robert Waloven (@comlabman) March 11, 2024