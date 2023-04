La Fiscalía inicia proceso penal contra titular del INM por la muerte de 40 migrantes

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, además del titular del INM, también se procederá legalmente contra cuatro servidores públicos vinculados directamente con las conductas que generaron la muerte a 40 migrantes y las lesiones de al menos otros 28 extranjeros en tránsito por México.

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) anunció esta noche que procederá penalmente contra Francisco Garduño Yañez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), luego del incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que causó la muerte de 40 extranjeros.

A través de un comunicado, la FGR informó: “Se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco “N” y Antonio “N”, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes (Artículo 214, fracción VI, Código Penal Federal)”.

Además, la Fiscalía expuso que se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.

#FGRInforma | Por los hechos ocurridos en el centro migratorio de #CdJuárez, Chih., se procedió penalmente contra Francisco “N” y Antonio “N”, directivos del @INAMI_mx, por incumplir obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a personas e instalaciones a su cargo. 1/3 pic.twitter.com/NAV5g6Wj4u — FGR México (@FGRMexico) April 12, 2023

Por lo que toca a la empresa de seguridad privada y al propio INM, la FGR planteó que “ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios”.

En el comunicado oficial, la FGR agregó que también omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias. Y, además, “se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados”.

“Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos”, expuso la Fiscalía, que ofreció seguir informando lo que legalmente proceda.

Precisamente este día, alrededor de las 12:00 horas, Garduño publicó un hilo de Twitter en el que comentó que se encuentra en Ciudad Juárez desde que se enteró de lo ocurrido en las instalaciones del INM.

“He dispuesto de todo el apoyo por parte del @INAMI_mx para el traslado, la compra de medicamentos y equipo para su atención”, escribió.

Me encuentro en Cd. Juárez desde el primer momento que tuve conocimiento de este lamentable hecho, permaneciendo atento al reporte de salud de cada herido He dispuesto de todo el apoyo por parte del @INAMI_mx para el traslado, la compra de medicamentos y equipo para su atención. pic.twitter.com/SnQA5mmCkR — Francisco Garduño Yañez (@fgymexico) April 11, 2023

Y agregó: “A cada familiar le hemos brindado todo nuestro apoyo con traslados, hospedaje, comunicación, alimentos y demás servicios que necesiten”.

Ante estas publicaciones, y en un comunicado del INM sobre la repatriación de 23 migrantes en este día, medios de comunicación resaltaron la reaparición pública del funcionario a quien no se le había visto públicamente desde el 27 de marzo pasado cuando se suscitó el mortal incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que también ya ha sido cerrada en forma definitiva.

AMLO HABLA SOBRE RENUNCIA GARDUÑO

El pasado 30 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en su conferencia de prensa matutina sobre una posible renuncia de Francisco Garduño Yáñez, titular del INM, luego de la tragedia del pasado 27 de marzo, a lo que el mandatario refirió que él y los demás funcionarios esperarían a las investigaciones de la Fiscalía General de la República, encabezada por el cuestionado Alejandro Gertz Manero, para adjudicar responsabilidades.

“Todos van a esperar el resultado de la investigación, como corresponde, va a ser la Fiscalía la que va a iniciar procesos judiciales correspondientes”, respondió el Primer Mandatario al ser cuestionado sobre la posible renuncia de Garduño.

“Decirles que no va a haber impunidad, que se va a castigar a los responsables y hablé con el Fiscal para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad y que se descarte la impunidad, que no haya impunidad, que haya justicia”, dijo.

López Obrador no quiso dar más detalles sobre las investigaciones ni las órdenes de aprehensión, ya que no quería dar a conocer datos o presunto hechos: “todo lo que está saliendo de las investigaciones y que no se vaya utilizar esto para que los responsables puedan acudir a amparos y protegerse, estar adelantando información nosotros”, explicó entonces.

GARDUÑO SABÍA DE “TRATOS CRUELES” EN JUÁREZ

Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaba informada meses antes de las violaciones a derechos humanos, a derechos jurídicos, a violaciones a la libertad personal y de tránsito en la Estación Provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez antes del incendio que dejó 40 migrantes muertos y más de 20 heridos, registró un reportaje publicado por el diario La Verdad de Juárez.

Incluso, planteó dicha investigación, la CNDH emitió una recomendación el 31 de enero de este año en la que pide que se abra una investigación en contra del encargado de la Estación Provisional, Daniel G.Y., representante local de la Región Noreste, ahora detenido y vinculado a proceso como uno de los presuntos responsables por la muerte de los migrantes, así como contra otros cinco agentes de Migración que estaban asignados al Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez.

El 20 de mayo de 2022, tres ciudadanos turcos fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, Abraham González, por cinco agentes del Instituto Nacional de Migración.

Los ciudadanos turcos presentaron su documentación en regla ya que contaban con un permiso de estancia turística legal por 180 días que les acaban de entregar dos días antes el Aeropuerto Internacional de Cancún.

A pesar de identificarse legalmente y de presentar la documentación requerida para transitar por el país, los agentes de Migración argumentaron que cayeron en contradicciones en sus entrevistas y que no tenían un vuelo de regreso a la Ciudad de México por lo que los llevaron detenidos a las Estación Provisional del Instituto Nacional de Migración del Puente Lerdo.

El 23 de mayo les entregaron los oficios para que abandonaran el país de manera definitiva, a pesar de contar con la estancia legal por 180 días. Pero aún así los mantuvieron detenidos. Seis días estuvieron detenidos en la Estación Migratoria.

Luego de eso interpusieron su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Tras 8 meses de seguimiento la CNDH lanzó una recomendación al titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, para que investigara a los oficiales que estuvieron en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez y al representante local de la Región Noreste y por lo tanto de la Estación Migratoria del puente Lerdo.

De acuerdo con la CNDH se violó el Artículo 7 de la Convención Americana “… nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”.

LA TRAGEDIA

El incendio que mató a 40 migrantes en una estancia del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juarez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo en la noche, ocurrió en un momento en que Estados Unidos y México están siendo presionados para hacer frente al número extraordinario de personas que huyen de sus patrias.

El incendio comenzó en una zona de dormitorios donde estaban alojados 68 hombres, según el INM. La agencia migratoria condenó los hechos que provocaron el fuego, pero no explicó cómo se actuó ante la emergencia ni por qué no se evacuó a las personas.

En un video que circuló en redes se observa que dos personas en uniforme entran corriendo en el encuadre de la cámara y al menos un migrante aparece junto a la puerta metálica tras las rejas. Ninguno de los agentes se acerca a las celdas para abrirlas sino que huyen mientras todo se llena de humo.

El 29 de marzo, Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la FGR, detalló que alrededor de las 8:30 horas del día lunes, algunos migrantes juntaron colchonetas y las apilaron, y minutos después les prendieron fuego.

Explicó que luego que se inició el fuego, “ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro dentro. Momentos después llegaron al lugar bomberos, Protección Civil, elementos de la Guardia Nacional”.

La Fiscal Especial señaló que, según los testimonios, migrantes dentro del lugar tenían el temor de ser deportados y un grupo pequeño comenzó a apilar colchones para prender el fuego, aunque les faltan tomar declaraciones a los heridos.

Los cuerpos de 31 de los fallecidos, en su mayoría centroamericanos, ya han sido repatriados a sus países de origen, informaron las autoridades mexicanas el martes.

Hasta el momento no estaba claro quién tenía las llaves de la celda o si había más de un juego, pero el Presidente mexicano afirmó el martes que la intoxicación que provocó la muerte de los migrantes tuvo lugar porque “quien tenía la llave, no estaba”.

La explicación de AMLO sobre la muerte de 40 personas migrantes en #CiudadJuárez: “Todo indica que hubo una protesta, le prenden fuego a unas colchonetas y se produce un incendio, pero sobre todo hay intoxicación. La puerta estaba cerrada porque quien tenía la llave no estaba”. pic.twitter.com/iLpPpReOJF — Código Magenta (@CodigoMagentaMx) April 11, 2023

Cinco personas —tres funcionarios de migración, un guardia privado y el migrante venezolano que presuntamente inició el fuego— están bajo proceso, acusados de homicidio y lesiones ya que en el suceso una treintena de personas quedaron heridas.

Mientras avanzan las investigaciones que, según el Gobierno federal, analizará a toda la cadena de responsabilidades y las irregularidades en cuanto a las medidas de protección civil en caso de emergencia, comenzó la repatriación de las víctimas. Primero, la de un colombiano, luego la de siete salvadoreños y este martes, la de 17 guatemaltecos y seis hondureños.

-Con información de La Verdad Juárez y AP