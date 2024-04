El Gobierno de Biden pide a vendedores de armas endurecer verificación de compradores

La Administración de Joe Biden endureció las reglas sobre la verificación para la venta de armas, con apoyo de la Ley Bipartidista para Comunidades Más Seguridad, indicó la Vicepresidenta Kamala Harris.

Por Jesús García

Los Ángeles, 11 de abril (LaOpinión).– Los vendedores de armas, ya sea en tiendas, tianguis especializados o Internet, deberán verificar los antecedentes penales de cualquier persona a la que venda, según una nueva política del Gobierno de Joe Biden.

“Me enorgullece anunciar que todos los vendedores de armas ahora deben realizar verificaciones de antecedentes sin importar dónde o cómo vendan su mercancía”, dijo la Vicepresidenta Kamala Harris en una llamada con periodistas.

La Vicepresidenta recordó varios tiroteos en el país, incluidos aquellos en Ohio, Illinois y Texas, que pudieron ser prevenidos si hubiera habido una revisión correcta de antecedentes cuando los tiradores compraron las armas.

As the head of the first-ever White House Office of Gun Violence Prevention, I am proud to announce that all gun dealers must conduct background checks no matter where or how they sell. This will save lives and keep our communities safe. pic.twitter.com/5fe3TmUerR — Vice President Kamala Harris (@VP) April 11, 2024

“Muchas comunidades han sido desgarradas por actos de violencia cometidos con armas compradas sin verificación de antecedentes”, indicó la Vicepresidenta.

Harris lidera Oficina de Prevención de la Violencia Armada de la Casa Blanca y fue la responsable de anunciar el nuevo plan cuya vigilancia correrá a cargo del Departamento de Justicia.

“Según esta regulación, no importará si las armas se venden en Internet, en una feria de exhibición de armas o en una tienda física: si vende armas principalmente para obtener ganancias, debe tener una licencia y debe realizar verificaciones de antecedentes”, dijo el Fiscal General Merrick B. Garland. “Esta regulación es un paso histórico en la lucha del Departamento de Justicia contra la violencia armada. Salvará vidas”.

Today, the Justice Department has announced the “Engaged in the Business” Final Rule – an updated and clear definition of who must obtain a license and conduct a background check before selling firearms. 🔗: https://t.co/kft2H0HteD pic.twitter.com/10c4f4kcNs — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) April 11, 2024

En el plan, armado bajo el cobijo de la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras, también colabora la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

“Se trata de proteger las vidas de estadounidenses inocentes y respetuosos de la Ley, así como el Estado de derecho”, dijo Steven Dettelbach, director de ATF. “Existe un mercado negro grande y creciente de armas que son vendidas por personas que se dedican al negocio de la venta y lo hacen sin licencia; por lo tanto, no están realizando verificaciones de antecedentes como exige la Ley y eso está alimentando la violencia”.

¿QUÉ EXIGE EL NUEVO REGLAMENTO?

El 8 de septiembre de 2023, el Departamento de Justicia publicó el aviso de Regla Final ante el Registro Federal, el cual recibió comentarios públicos durante 90 días.

For so long, unlicensed gun dealers have sold guns without running background checks, allowing them to wind up in the hands of abusers and violent felons. My Administration is clarifying that all those in the business of selling guns must get a license and run background checks. pic.twitter.com/QIreUt9PE3 — President Biden (@POTUS) April 11, 2024

En total se recibieron 388 mil comentarios, los cuales deben integrarse a una regla final que es publicada este 11 de abril y entrará en vigor 30 días después.

La Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras (BSCA, por sus siglas en inglés), fue promulgada el 25 de junio de 2022 y, entre otros aspectos amplió la definición de participar en el negocio de la venta de armas de fuego para cubrir a todas las personas que se dedican a ello.

“La Regla Final ajusta las regulaciones de la ATF a la nueva definición de BSCA y aclara aún más la conducta que presuntamente requiere una licencia según esa definición revisada, entre otras cosas”, indicó el DOJ.

Licensed gun dealers in America must run background checks on their customers.⁰

But not every gun dealer who ought to be licensed is licensed. Today, my Administration is clarifying when folks must get their license and run background checks, and ensuring that gun show and… pic.twitter.com/Wga2qazFFM — President Biden (@POTUS) April 11, 2024

Incluso establece las circunstancias en las que se requiere una licencia, incluyendo nuevos conceptos, como colección personal de armas. “También proporciona claridad sobre lo que los titulares de licencias deben hacer con su inventario cuando cierran el negocio”, se agrega.

Esto se refuerza con la obligación de que los titulares de licencias para venta de armas deben enviar las verificaciones de antecedentes de compradores potenciales al Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Penales del FBI; también tener registro de transacciones de ventas, para poder rastrear un equipo usado en un delito, así como seguir los lineamientos de almacenamiento seguro; y los vendedores de armas tendrán un mayor control con las nuevas licencias.

