ENTREVISTA ¬ México debe ir más lejos, acusar a Ministra mexicana y a Noboa: Correa

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa consideró en entrevista con “Los Periodistas” que con el asalto a la Embajada de México en Quito se expone a los propios funcionarios de su país. “¿Quién va a respetar ahora las delegaciones diplomáticas ecuatorianas? Cualquier país podría incursionar en nuestra Embajada y si reclamamos, ‘pero si ustedes hicieron esto primero”, planteó.

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).– México puede denunciar al Presidente ecuatoriano Daniel Noboa porque secuestró a un asilado en jurisdicción mexicana y a su Ministra Mónica Palencia, nacida en México, por traición a la patria, debido a que ella maneja a la policía que asaltó hace una semana a la Embajada mexicana en Quito, señaló en entrevista el expresidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado.

“Mientras no haya acciones directas contra los culpables individuales, personas naturales de este tremendo abuso dada la clase de Gobierno que tenemos, dado que Daniel Noboa es un niño rico que está ahí, yo creo que no va a pasar nada. México ganará, su dignidad será reivindicada, pero no darán marcha atrás, no regulará la situación antes de la incursión, no pedirán disculpas y el gran perdedor será el pueblo ecuatoriano”, expuso Correa Delgado a “Los Periodistas”, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire.

México formalizó este jueves una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia contra Ecuador por el ingreso violento de sus fuerzas policiales a la embajada mexicana en Quito para detener al expresidente Jorge Glas Espinel, quien tenía un estatus de asilado, y anunció que solicitará la suspensión del país andino de la Organización de Naciones Unidas hasta que emita una disculpa por sus actos.

—Es el primer acto armado contra una Embajada y eso lo ha generado un Presidente con el perfil que usted describe ¿qué consecuencias, además de la condena de la OEA y además, lógicamente, la lesión en la relación de los dos países, tiene esta acción, Presidente? —se le preguntó a Rafael Correa.

—Eso depende mucho de hasta dónde quiera llegar México, estrictamente hablando, la salvajada que ha hecho el Gobierno de Daniel Noboa es casus belli, causa de guerra. Por un instante imagine, si México fuera vecino de Ecuador. ¿Cuál sería la reacción? O si la Embajada donde se incursionó hubiese sido la Embajada de Estados Unidos, ya estaríamos invadidos por Estados Unidos, y con justa razón. Es extremadamente grave, la gente no se da cuenta lo grave que es esto. Ecuador muy probablemente será condenado en el Tribunal Internacional, cuando este señor ya no sea Presidente, esté gozando en Miami, porque ahí nació y tiene los millones para residir donde quiera, cuando esté residiendo fuera del país, en su país de origen que es Estados Unidos, tal vez Ecuador le toque pagar esto, pero, además, no es solo una acción brutal, bárbara, es tonta.

México dio a conocer esta semana inéditos videos que mostraron el momento en el que agentes ecuatorianos irrumpieron la noche del pasado viernes en su sede diplomática y tras empujar y someter al jefe de la sección consular mexicana, Roberto Canseco, quien intentó por todos los medios detener a los agentes armados, se llevaron detenido a Glas, que residía allí desde diciembre luego de ser acusado de corrupción.

“Mi abrazo solidario al personal diplomático de México a la Embajadora Raquel Serur expulsada, viuda de Bolívar Echeverría, uno de los más grandes intelectuales ecuatorianos que fue acogido por México, pero ella no sufrió la agresión las sufrió una compañera administradora, bueno ñas presenció y sobre todo Roberto Canseco que me da una ternura ver cómo trataba defender a su patria. Mi abrazo solidario. Un ejemplo para todos nosotros es Roberto Canseco. Se me cae la cara vergüenza de lo que hicieron con él”, ahondó Correa.

El expresidente ecuatoriano señaló que con este actuar del Gobierno de Noboa se expone a los propios funcionarios de su país. “¿Quién va a respetar ahora las delegaciones diplomáticas ecuatorianas? Cualquier país podría incursionar en nuestra Embajada y si reclamamos, ‘pero si ustedes hicieron esto primero’, nuestros funcionarios están expuestos ya, o sea, la comunidad ecuatoriana en México ha vivido toda la vida un ambiente hermandad, ya tenemos insultos a ecuatorianos viviendo en México, lo cuál es injusto, tremendamente injusto, pero ya existe por culpa de este señor”.

“Hablemos de visas, hablemos de inversiones extranjeras, hablemos de prestigio del país, todo el daño que se le ha hecho al país ha sido enorme, este irresponsable tiene una consulta popular el 21 de abril, que es su campaña anticipada, una consulta totalmente innecesaria, por la cual vas a gastar decenas de millones de dólares y ha dado este golpe, supuestamente de efecto para posicionarse como el hombre duro, porque tenemos un problema muy grave de seguridad, el hombre duro en la consulta, pero no le ha importado sacrificar a su propio pueblo por ganar una consulta”.

El expresidente Rafael Correa indicó que Daniel Noboa representa a la derecha más corrompida de su país, hijo del hombre más rico en el Ecuador, algo que, puntualizó, “no tendría nada de malo si no fueran explotadores laborales, si no fueran evasores de impuestos, son los mayores deudores al fisco”.

“Es un muchacho absolutamente inmaduro, narcisista, egocentrista, mala persona, lleva cuatro meses en la presidencia y unos escándalos terribles, venta de armamento como chatarra a Estados Unido para mandar a Ucrania, parras en España en el carro del Rey y ahora esta incursión brutal, irracional a la Embajada, ya es grave cualquier Embajada, pero mucho más grave a la embajada de un país tan querido como México, secuestro de un asilado político. Entonces, tenemos verdaderamente a alguien absolutamente improvisado y absolutamente impreparado, muy inestable psicológicamente, en la Presidencia de la República del Ecuador”, apuntó.

—¿Cuál va a ser la consecuencia o qué prevé usted que sea la consecuencia para los de abajo, presidente? —se le cuestionó.

—Las consecuencias van a ser muchas. Ecuador está totalmente desprestigiado, podemos tener problemas de VISA, podemos tener problemas de inversión extranjera, de agresiones a nuestra comunidad en el exterior, sobre todo en México, de agresiones a nuestro personal diplomático. Pero, mire, también el problema continúa, o sea, ha habido una agresión contra México, la delegación, la sede diplomática mexicana en Ecuador es jurisdicción mexicana, es como, invadir México, es casus belli, pero también eso destroza el Convenio de Viena en 1961 y de La Paz de Westfalia, en el siglo XVII, cuando se constituyeron los Estados modernos, los Estados-Nación modernos, pero también hay un secuestro, destrozan la institución del asilo, la Convención de Caracas de 1954 y este secuestro continúa, el secuestro del vicepresidente Jorge Glas Espinel, al cual han enterrado en una cárcel de alta seguridad, aislado totalmente, sin luz solar, sin que lo puedan ver sus abogados, sus hijos, con un estado de salud precario, si alguien le quedaba alguna duda que era persecución política y que el otorgamiento del asilo por parte México fue absolutamente correcto, justo, ya cualquier duda se ha disipado, la persecución contra Jorge Glas y este secuestro continúa, es brutal, realmente brutal, entonces, las consecuencias, como te decía, son inmensas. Ecuador vive un estado de anomia, desprecio por las leyes, por las buenas costumbres, por la verdad.

