Kristoff Raczynski tacha de “actor mediocre” a Omar Chaparro; crean polémica en redes

Durante una entrevista para un canal de YouTube, el actor y comediante Omar Chaparro mencionó las críticas que ha recibido por parte del presentador de televisión Kristoff, por lo que crearon controversia en redes sociales.

Mérida, 11 de mayo (PorEsto).- Omar Chaparro y Kristoff Raczynski mantienen una polémica luego de que el actor mexicano mencionó que el presentador de origen ruso sólo se ha dedicado a criticarlo, incluso afirmó que no trabajaría con él.

Durante su participación en el programa Pinky Promise Tv Chaparro confirmó su molestía con Kristoff Raczynski, así como con el presentador de televisión Horacio Villalobos.

Omar Chaparro mencionó que no compartía créditos con ninguno de los mencionados por sus constantes ataques y críticas hacía su persona, pues afirmó que “están enojados con la vida”.

Asimismo, el actor recordó que rechazó una oferta de participar en un programa, pues estarían invitados Kristoff y Villalobos, por lo que sólo le quedó agradecer que lo tomarán en cuenta.

KRISTOFF RACZYNSKI RESPONDE DE MANERRA CONTUNDENTE A OMAR CHAPARRO

Ante los comentarios de Chaparro, Kristoff responfió al actor a través de sus redes sociales con un mensaje duro, pues aseguró que nunca se ha metido con él, sólo ha hablado mal de su trabajo.

querido @OMARCHAPARRO una aclaración 😳 yo no hablo MAL de ti , ni te CRITICO a ti , hablo de tu TRABAJO COMO “ACTOR” que es bastante mediocre por cierto 🤡 lo mío no es HATE es la VERDAD que no quieres aceptar. — Krzysztof Raczyñski (@kristoffdice) May 11, 2022

“Querido @OMARCHAPARRO una aclaración, yo no hablo MAL de ti, ni te CRITICO a ti, hablo de tu TRABAJO COMO ‘ACTOR’ que es bastante mediocre por cierto lo mío no es HATE [odio] es la VERDAD que no quieres aceptar”, escribió Raczynski en Twitter.

La respuesta del conductor de Kristoff provocó las reacciones de los internautas, las cuales se dividieron entre los que defendían el trabajo de Omar Chaparro y los que estaban a favor de la crítica. Hasta el momento, el actor no ha respondido.

JAJA @OMARCHAPARRO Ni hagas caso a este We al krzysztof Nada la gusta,solo películas de arte y eso ni a veces, ademas quien lo nombro el gran crítico de cine ha sido acaso director de alguna película No asi q una crítica de un youtuber para mi no es Valida gracias — Omar redfield wesker (@Omycito) May 11, 2022

