El Presidente exhibe la “lista de privilegios” de los ministros en la Suprema Corte

Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió esta mañana una “lista de privilegios” con los que cuentan las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esto como respuesta a que determinaran tumbar la primera parte de su Plan B de la Reforma Electoral.

Desde Palacio Nacional, el mandatario compartió una lista con 40 puntos en los que enuncia los privilegios que poseen las y los representantes del máximo tribunal del país, entre los que destacan: su sueldo, su aguinaldo, primas vacacionales, seguros, seguridad, entre otros.

Algunos puntos de la lista son: sueldo de 297 mil 403 pesos mensuales que también es mayor al del titular del Ejecutivo; aguinaldo de 586 mil 92 pesos; primas vacacionales de más de 95 mil pesos; fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil pesos al año; presupuesto de cinco millones 540 mil 930 pesos para contratar personal.

Otros de los privilegios que enumeró el titular del Ejecutivo fueron: dos periodos vacaciones al año de 15 días cada uno; seis teléfonos celulares de fama alta con plan ilimitado; seguro de gastos médicos por al menos 30 millones de pesos; seguro de vida por 12 millones de pesos; pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo.

Asimismo, López Obrador señaló que el Poder Judicial tiene 14 fideicomisos con los dispone de 20 mil 149 millones 765 mil 377 pesos para mantener las prestaciones de las y los ministros de por vida.

De la misma forma, apuntó que todo el listado de privilegios que exhibió dio como resultado un “presupuesto excesivo” de 73 mil 723 millones 020 mil 424 pesos en 2022.

“Todo esto es contrario a lo que establece la Constitución, al Artículo 127 de la Constitución, par que vean que no hay Estado de derecho como sostienen los abogados leguleyos, huizacheros que están defendiendo a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Es Estado de chueco”, dijo.

AMLO BUSCA QUE MINISTROS SEAN VOTADOS

En consecuencia, el Presidente López Obrador dijo ayer que propondrá el próximo año una iniciativa para que las y los ministros ocupen los puestos por elección popular en las urnas.

El Presidente anunció que en septiembre va a enviar por lo menos otras tres reformas constitucionales. Una, del Poder Judicial, “para que el pueblo elija a los ministros como lo establecía la Constitución liberal de 1857. […] Es lo mismo que la elección de los consejeros del INE, magistrados del Tribunal. Que los elija el pueblo”.

Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo federal reiteró que antes de enviar la iniciativa de reforma al Poder Judicial, es necesario conseguir la mayoría calificada en el Congreso; es decir, dos terceras partes, lo que se traduce a 334 integrantes o el 70 por ciento de los votos.

Por lo tanto, destacó que se requiere, en la elección de 2024, alcanzar los 334 legisladores que se necesitan para hacer cambios constitucionales. “Ese es el Plan C. Primero, tener la mayoría calificada en el Congreso. Que cuando se vaya a votar, que se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, el racismo y la corrupción, que se piense, a la hora de votar, no sólo en el Presidente y la Presidenta. Parejo. Porque si se tiene el triunfo en la Presidencia, como ahora, ganamos la Presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero como no se tienen, dos terceras partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial”.

CORTE DETERMINA VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

El pasado lunes 8 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tumbó la primera parte del Plan B, en este caso sobre propaganda gubernamental, por violaciones al procedimiento legislativo.

Por violaciones graves al procedimiento legislativo, con mayoría de 9 votos, #LaCorte declara la invalidez del 1er decreto de las reformas político-electorales 22/23, que modifica las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.#ULTIMAHORA — Suprema Corte (@SCJN) May 8, 2023

Las y los ministros votaron 9-2 a favor –los necesarios para poder frenar la reforma– del proyecto de sentencia, donde se plantea la invalidación de la reforma de las leyes de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas que aprobó en diciembre la mayoría oficialista del Congreso como parte de un paquete de leyes.

La Corte encontró violaciones graves al procedimiento legislativo, por lo que nueve ministras y ministros declararon la invalidez de la primera parte del Plan B.

La Ministra presidenta Piña argumentó en favor del proyecto para tumbar el Plan B: “Esta situación de desconocimiento de lo que se votaría, al igual que el trámite urgente, son causas invalidantes del procedimiento legislativo, porque vulneran la equidad en la deliberación parlamentaria al grado tal que ni siquiera se cumple con las condiciones mínimas de una deliberación democrática, pues el trámite precipitado provoca que no se conozca el contenido de la iniciativa”.