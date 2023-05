La Suprema Corte defiende intereses del antiguo régimen, acusan mandatarios de Morena

Las y los gobernadores de Morena lanzaron un comunicado en el que expresaron su rechazo a la decisión de la Corte de que las y los legisladores incurrieron en graves violaciones al procedimiento legislativo cuando aprobaron el Plan B de la Reforma Electoral.

Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).- Las y los gobernadores de Morena se manifestaron en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de tumbar la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que acusaron al máximo tribunal de defender “intereses del viejo régimen”.

A través de un comunicado compartido en redes sociales, las y los gobernadores de Morena expresaron su rechazo al fallo de la Corte, cuyos ministros y ministras votaron nueve contra dos que el proyecto incurría en violaciones graves al proceso legislativo, por lo que se dio marcha atrás con el Plan B.

“El Plan B […] constituía la oportunidad de fortalecer la democracia, de forma austera y eficiente, además de impulsar un INE [Instituto Nacional Electoral] realmente imparcial que no respondiera a la simulación y a intereses particulares”, señalaron.

Asimismo, las y los 22 firmantes del documento respaldaron la idea de López Obrador de presentar una iniciativa para que las 11 sillas de la Corte sean de elección popular y no por propuesta presidencial.

“Respaldamos la propuesta de Reforma Constitucional del Presidente al Poder Judicial, para establecer que las y los ministros sean elegidos por el pueblo mediante voto popular, como era en la época jurista, para garantizar que la Corte sea una verdadera representación del pueblo”, afirmaron.

CORTE ARGUMENTA VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

El pasado lunes 8 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tumbó la primer parte del Plan B, en este caso sobre propaganda gubernamental.

Los ministros votaron 9-2 a favor –los necesarios para poder frenar la reforma– del proyecto de sentencia, donde se plantea la invalidación de la reforma de las leyes de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas que aprobó en diciembre la mayoría oficialista del Congreso como parte de un paquete de leyes.

La Corte encontró violaciones graves al procedimiento legislativo, por lo que nueve ministras y ministros declaró la invalidez de la primera parte del Plan B.

La Ministra presidenta Piña argumentó en favor del proyecto para tumbar el Plan B: “Esta situación de desconocimiento de lo que se votaría, al igual que el trámite urgente, son causas invalidantes del procedimiento legislativo, porque vulneran la equidad en la deliberación parlamentaria al grado tal que ni siquiera se cumple con las condiciones mínimas de una deliberación democrática, pues el trámite precipitado provoca que no se conozca el contenido de la iniciativa”.

AMLO BUSCA QUE MINISTROS SEAN VOTADOS

Ayer, el Presidente López Obrador dijo que propondría una iniciativa para que las y los ministros sean electos por elección popular en las urnas.

El Presidente anunció que en septiembre va a enviar por lo menos otras tres reformas constitucionales. Una, del Poder Judicial, “para que el pueblo elija a los ministros como lo establecía la Constitución liberal de 1857. […] Es lo mismo que la elección de los consejeros del INE, magistrados del Tribunal. Que los elija el pueblo”.

Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo federal reiteró que antes de enviar la iniciativa de reforma al Poder Judicial, es necesario conseguir la mayoría calificada en el Congreso; es decir, dos terceras partes, lo que se traduce a 334 integrantes o el 70 por ciento de los votos.

Por lo tanto, destacó que se requiere, en la elección de 2024, alcanzar los 334 legisladores que se necesitan para hacer cambios constitucionales. “Ese es el Plan C. Primero, tener la mayoría calificada en el Congreso. Que cuando se vaya a votar, que se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, el racismo y la corrupción, que se piense, a la hora de votar, no sólo en el Presidente y la Presidenta. Parejo. Porque si se tiene el triunfo en la Presidencia, como ahora, ganamos la Presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero como no se tienen, dos terceras partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial”.

VOTACIÓN POPULAR Y JUICIO POLÍTICO

Ayer, Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que su partido presentará una iniciativa de reforma para que las y los ministros de la Suprema Cortes sean electos por votación ciudadana.

En conferencia de prensa, el Diputado morenista respaldó la propuesta inicialmente ideada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que reveló que presentará la iniciativa al dirigente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, para que quede asentado como parte de la agenda del trabajo de Morena.

“Para darle consistencia y congruencia a los ‘Sentimientos de la Nación’, que la soberanía dimana del pueblo, yo creo que el Poder Judicial -para que haya plena división de Poderes y no el poder de los jueces- deben ser electos por el pueblo de México”, resaltó Mier.

Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, advirtió que podría realizar un juicio político en contra de las y los nueve ministros que votaron a favor de invalidar la primera parte del Plan B.

El coordinador morenista dijo que las facultades de control parlamentario que ejerció la Corte y que alegó la Ministra presidenta, Norma Piña, “son indebidas“, por lo que reiteró que está en contra de que el tribunal sustituya al Legislativo.

“Tenemos un recurso que poco se agota, que es el juicio político, en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes”, insistió Monreal Ávila.

Pese a que Monreal Ávila recalcó que respeta la división de poderes, también insistió en que no comparte la posición de la Corte respecto a invalidar la primera parte del Plan B electoral.