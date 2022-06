Fans realizan boicot contra Aquaman 2 por rumores de participación de Heard

Durante el juicio la propia actriz confesó que, a raíz de su enfrentamiento judicial con Depp, su papel como Mera en Aquaman 2 había sido recortado.

Madrid, 11 de junio (Europa Press).- Después de que Amber Heard perdiera el juicio por difamación contra su exesposo Johnny Depp, los rumores en torno a su participación en Aquaman y el Reino Perdido no hacen más que aumentar. Si bien las últimas filtraciones apuntaban a que Mera, el personaje de Heard, iba a ser eliminado por completo de la secuela, una nueva información sugiere que su tiempo en pantalla, en lugar de decrecer, ha aumentado. La controvertida noticia ha avivado una masiva campaña de boicot por parte de muchos fans.

Ya durante el juicio la propia actriz confesó que, a raíz de su enfrentamiento judicial con Depp, su papel como Mera en Aquaman 2 había sido recortado. Además, hace menos de una semana un nuevo rumor señalaba que todas las escenas de Heard en la secuela podrían haberse eliminado definitivamente.

No obstante, según informa Comicbook, la nueva filtración apunta a que, tras una segunda proyección de prueba de la cinta, los altos cargos de Warner Bros. habrían decidido aumentar el tiempo de pantalla de Heard, que pasaría de 10 minutos a 20-25, según asegura de @UndercoverCine, una cuenta sobre noticias y filtraciones relacionadas con el mundo del cine.

Just got a confirmation that the latest #Aquaman2 test screening that was held today still had Amber Heard from start to finish. Probably WB is testing the waters with the public now that the trial is over.

Screentime approximately around 20-25 mins.#AquamanAndTheLostKingdom pic.twitter.com/DQlLOD3Wrv — Undercover Audience (@UndercoverCine) June 8, 2022

El mensaje, que se ha viralizado, ha avivado una campaña masiva de boicot al filme por parte de muchos fans en contra de la participación de Heard en la secuela de Aquaman que se ha manifestado con el hashtag #boycottaquaman2. Y es que, no hay que olvidar que la famosa petición creada en Change.org para que la actriz fuera despedida de Aquaman y el Reino Perdido acumula más de 4,5 millones de firmas actualmente y sigue creciendo.

Simplemente no ver esta pelicula, los 4 millones que firmamos más lo que se sumen boicoteamos, NO NOS SUBESTIMES #WarnerBros ¿quién es más poderoso? ellos o quienes pagamos por verla, sin nosotros NO EXISTE, NO PAGUEN NI RENTEN ESTA PELICULA #Aquaman2 #boycottaquaman2 pic.twitter.com/eHTu2SsA3W — Silvana De Bale (@SilvanaDeBale) June 9, 2022

@warnerbros esta transmitiendo el mensaje de que difamar, mentir, arruinar la vida de un inocente y ser un maltratador se compensa, mientras a la víctima se le castiga por ser eso, una víctima#AmberHeardIsNotAVictim#AmberHeardIsAnAbuser#boycottaquaman2 https://t.co/czT8hDXYU4 — Alejandra 🏴‍☠️☠️🦙 (@Alejandraadepp) June 10, 2022

Espero que aquaman 2 sea un desastre mientras siga estando Amber Heard en la pelicula, espero que nadie pise un cine para ver esta película. #boycottaquaman2 — Mr.SprigganSnake (@SprigganSnake) June 10, 2022

No pienso ver Aquaman 2 sí llega a estar en ella @realamberheard, la ley es para todos, y así como JD perdió visibilidad cuando se presumía culpable, ahora AH debe pasar por lo mismo cuando fue declarada culpable #boycottaquaman2 — Ximena 🫶 (@AnaXimenita1) June 10, 2022

The 💩 storm that is Amber Turd just keeps turning. I adore Jason Momoa, but my disgust for her is greater.

(It’s a shame he’s being dragged into this mess).

I didn’t see the first one cos she was in it. I certainly won’t watch this.#boycottaquaman2 — ❄️🔥Sara Gryffindor ❄️🔥 (@mintygriff) June 9, 2022

Además de esta campaña de desacreditación masiva, Heard debe afrontar un pago de 15 millones de dólares en compensación por daños a Depp, frente a los dos millones que él debe pagarle a ella. Los abogados de la propia actriz han confesado que no puede hacerse cargo de esta millonaria suma, luego su participación en el filme y su futuro en DC son claves para el futuro de la intérprete.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press