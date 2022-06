El papel de Amber Heard en Aquaman 2 podría ser eliminado definitivamente

Madrid, 6 de junio (Europa Press).- Después de perder el juicio por difamación contra su exesposo, Johnny Depp, los peores miedos de Amber Heard podría verse confirmado. Nuevas informaciones aseguran que Warner Bros. va a eliminar definitivamente a su personaje de Mera en Aquaman y el Reino Perdido, la secuela de la película de DC protagonizada por Jason Momoa.

Según informa de The Direct, que se hace eco de un mensaje publicado en Twitter por una fuente cercana a la producción, todas las escenas de Heard en Aquaman 2, cuya presencia en el filme ya fue recortada, habrían sido finalmente eliminadas.

Ya durante el juicio la propia Heard reconoció ante el tribunal que su papel como Mera en Aquaman 2 se había reducido e incluso TMZ se aventuró a revelar que la intérprete solo aparecía en pantalla 10 minutos. No obstante, estos nuevos rumores apuntan a que, tras una reunión entre los altos cargos de Warner Bros., absolutamente todas las escenas de la actriz podrían eliminarse de la cinta. Es más, los rumores apuntan a que Mera podría morir durante el parto al inicio de la secuela de Aquaman.

