Un militar muere y otro resulta herido en enfrentamiento en Sinaloa; hay 2 detenidos

Ciudad de méxico, 11 de junio (AP) — Un militar murió y otro resultó herido en un enfrentamiento entre miembros del Ejército y civiles armados que se registró en la localidad noroccidental de Culiacán, estado de Sinaloa, bastión del cartel del mismo nombre, indicaron este domingo autoridades estatales.

El incidente ocurrió la mañana del domingo en el poblado de Tacuichamona, al sur del municipio de Culiacán, informó el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda. En el choque armado murió un miembro del Ejército mexicano y otro resultó herido, agregó el funcionario en su cuenta de Twitter.

“Derivado del enfrentamiento registrado en Tacuichamona,se han mantenido recorridos entre elementos de la @SEDENAmx y Policía Estatal; como resultado se localizó otra unidad motriz con dos armas largas, cinco cortas, cargadores, efectivo y equipo táctico. Todo será puesto a disposición”, detalló.

Durante la operación también fueron detenidos dos civiles e incautadas armas y vehículos, precisó Castañeda.

Medios locales reportaron que el enfrentamiento se inició pasadas las 7:00 horas, lo que activó un fuerte operativo en la zona donde participaron numerosos integrantes del Ejército y la policía.

La Guardia Nacional mantiene operativos y retenes en la zona, y se reforzó la presencia militar.

En enero las fuerzas de seguridad mexicanas capturaron en Culiacán, capital de Sinaloa, a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del excapo detenido Joaquín “El Chapo” Guzmán en una operación que dejó 30 muertos y más de 50 heridos.

Los miembros del cártel intentaron sin éxito rescatar a Guzmán López, como hicieron en octubre de 2019, cuando además de sitiar Culiacán tomaron instalaciones militares y a soldados como rehenes.