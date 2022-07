Identidad de acusador de Ricky Martin habría sido revelada antes de audiencia inicial

El próximo 21 de julio, Ricky Martin deberá presentarse en una audiencia en Puerto Rico para responder ante la denuncia hecha por su sobrino por supuesta violencia doméstica.

Los Ángeles, 11 de julio (LaOpinión).- Ricky Martin ha sido citado para el próximo 21 de julio a una audiencia por una denuncia en su contra por violencia doméstica presentada supuestamente por su sobrino. Y ahora se ha revelado nueva información que podría ayudar al cantante en su defensa según el medio TVNotas.

Al principio debido a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, la identidad de la presunta víctima estaba protegida. Sin embargo, mientras los medios difundían información sobre el caso, se informó que el denunciante es Dennis Y. Sánchez, hijo de la media hermana de Ricky, Vanessa Martin.

Según el periodista Fernan Vélez del programa puertorriqueño Lo sé todo, Sánchez habría dicho que estuvo en una relación sentimental con su tío durante siete meses. Esta habría terminado en abril de 2022, pero el joven comentó que el cantante no estuvo de acuerdo con la separación por lo que empezó a acosarlo.

Al ser un caso muy mediático en la “isla del encanto”, muchos periodistas han revelado mucha información al respecto sobre Sánchez, más allá de su identidad. En una entrevista con el programa Ventaneando, Vélez reveló que el sobrino del cantante tiene una orden de restricción por haber acosado a una mujer, basándose en una investigación propia.

“El año pasado, según dice el documento, él estuvo acechando a esta dama en su lugar de trabajo. Según el documento, él le hacía acercamientos repetidos no deseados. Supuestamente amenazaba con destruirla“, comentó el periodista.

Comentó que el joven había pedido que se le revocara esta denuncia, pero “el tribunal se lo negó”. Además, comentó que “alrededor de 2015, según un documento oficial del Departamento de la Familia en Puerto Rico, cuando él era menor de edad fue removido en varias ocasiones de su casa, donde vivía con madre Vanessa Martin. Este muchacho tenía problemas de conducta y salud mental”, sobre cómo el demandante había vivido episodios de violencia de su propia madre.

Esto no significa que estos datos favorezcan al intérprete, según el periodista, pero ayudarán a que la opinión pública le dé la razón a Eric Martin, quien en un video en redes sociales dijo que la denuncia de su sobrino no tenía sentido.

Por ahora, Martin no ha hablado mucho sobre el tema, más allá de un breve comunicado que subió en su cuenta de Twitter, diciendo “la orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza”.

Por ahora habrá que esperar hasta 21 de julio para que se lleve a cabo la audiencia en la que la defensa de Dennis Y. Sánchez demostrará la veracidad de su acusación. Sin embargo, este no es el único problema legal de Ricky Martin en este momento, ya que su ex manager Rebecca Drucker quien trabajó con él por seis años en dos periodos, le pide cerca de tres millones de dólares por comisiones no pagadas.

