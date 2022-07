Ricky Martin enfrenta una nueva demanda millonaria por parte de su exrepresentante

AS MÉXICO

El artista puertorriqueño se enfrenta a una denuncia de su exrepresentante, Rebecca Drucker, quien le exige casi tres millones de dólares por comisiones que supuestamente nunca se le pagaron.

Por Adrián Córdoba

Ciudad de México, 6 de julio (ASMéxico).- Ricky Martin no está atravesando el mejor de sus momentos. Hace menos de una semana se vio señalado por una acusación de violencia doméstica en la que según su hermano habría sido puesta por su sobrino. Un problema sobre el que ya se ha pronunciado el artista, señalando que “las alegaciones son completamente falsas”. A ello se sumaron las declaraciones de sus excompañeros de la boyband Menudo, que sacaron a la luz los abusos sexuales que vivieron en el grupo.

Pero, estas no son las únicas polémicas en la que se ha visto envuelto el cantante en las últimas semanas, y es que ahora ha sido denunciado por la que fuera su mánager entre 2014 y 2018, y de 2020 a 2022, Rebecca Drucker. La representante ha interpuesto una demanda en un tribunal de Los Ángeles, en California, tal y como han contado desde The New York Post.

LE RECLAMAN TRES MILLONES DE DÓLARES

Rebecca ha decidido llevar a Ricky Martin a los tribunales para reclamarle todo un dineral, tres millones de dólares -que serían cerca de 2.9 millones de euros). Un dinero que según ésta, se le debe en comisiones que no han sido pagadas. Además, asegura que tuvieron que proteger al cantante por sus propias “imprudentes indiscreciones”, según informan los documentos a los que han tenido acceso diferentes medios estadounidenses.

“Lo hizo no solo porque fuera su mánager, sino también porque pensaba que el señor Martin era un buen amigo”, dice el escrito que han presentado los abogados de Rebecca Drucker, añadiendo además que ésta se vio obligada a dejar su puesto de trabajo por el ambiente “tóxico” en el que se veía inmersa y del que habló también con el artista.

La exmánager no se ha quedado ahí, sino que también hace mención a un incidente “particularmente feo” que sucedió en Dubái, en 2018, donde estuvieron involucrados Ricky Martin y su coreógrafo, José Vega. Y es que ésta revela que le debe el haber seguido adelante en un mundo de “contratos de grabación, giras y acuerdos de patrocinio, y otros esfuerzos profesionales”.

Drucker piensa que sin ella, el artista no habría superado los muchos problemas a los que se ha enfrentado en los últimos años: “Aunque la carrera de Martin fue fructífera desde que volviese a contratar a Rebecca como su gerente en mayo de 2020, ella se vio obligada a capear una ristra de problemas personales de Martin, como el que tuvo con la niñera contratada para cuidar a sus hijos por no pagar sus impuestos o el que tuvo por abuso de sustancias, entre otros asuntos. Con Rebecca a su lado, Martin ganó millones de dólares y, por lo tanto, le debe comisiones sustanciales”, dicen los abogados.

Por último, en el escrito de los letrados también se hace referencia a las amenazas del cantante a la que fuera su representante, buscando un acuerdo de confidencialidad para conseguir su silencio “sobre el mal comportamiento de Martin que haya presenciado y soportado a lo largo de sus años juntos”.

