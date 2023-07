Una mujer que fue abusada por electricistas en Chihuahua demanda a CFE por daño moral

La mujer que sufrió la violación tumultuaria en las instalaciones del sindicato de trabajadores electricistas va en contra de la Comisión Federal de Electricidad, por el hecho que ocurrió en abril del 2022.

Por Blanca Carmona

Ciudad Juárez, 11 de julio (La Verdad).– La mujer que fue víctima de una violación tumultuaria en las instalaciones del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), en el poblado de Samalayuca, presentó una denuncia por daño moral en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los presuntos agresores sexuales trabajan en la termoeléctrica de la CFE y en las instalaciones del SUTERM –que forman parte de la sede de la paraestatal–, donde sucedieron los hechos en abril del 2022, se desprende del testimonio de la víctima.

A la fecha las secuelas de la agresión siguen afectando la vida de la víctima.

“Hasta ahorita no he podido trabajar, la vida no es igual desde que me pasó lo que me pasó. No he podido tener una vida normal… de hecho, tengo hijos y ni mis hijos desde eso que me pasó, me los quitaron. No es fácil, batallo para convivir con más gente”, afirmó la víctima.

La denuncia por daño moral fue presentada el pasado 2 de mayo en el Juzgado Segundo por Audiencia y se registró como el expediente 472/23, informó Saúl Espinoza Berrueto, uno de los abogados que representa a la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial –.

El daño moral está contemplado en el Artículo 1801 del Código Civil del Estado de Chihuahua, donde se establece:

“Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás”.

La ley también contempla que cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero.

La agresión sexual ocurrió la noche del 22 de abril del 2022. Ese día la mujer fue drogada, golpeada y sometida sexualmente por varios hombres en las instalaciones del SUTERM en Samalayuca, a unos 53 kilómetros al sur de Ciudad Juárez, de acuerdo con su testimonio.

Inconsciente, desnuda y severamente golpeada, la víctima fue dejada en unas tapias ubicadas en las calles Nicolás Bravo sin número y Vicente Guerrero en el poblado de Samalayuca. Cuando despertó, ella pidió ayuda y primero fue auxiliada por un vecino y posteriormente por una amiga.

El 24 de mayo, la víctima fue internada en el Hospital de la Mujer a consecuencia de las múltiples lesiones que le ocasionaron durante la agresión sexual.

UNA VIOLACIÓN EN IMPUNIDAD

Por estos hechos se inició la carpeta de investigación con número 37-2022-0012616 ante el Ministerio Público del fuero común. Sin embargo, a la fecha el caso sigue en la impunidad.

Desde su primera declaración ante el Ministerio Público la víctima señaló a cuatro agresores. Pero únicamente fue detenido Hugo Manuel C.P., quien posteriormente fue liberado y exonerado.

En febrero pasado Hugo Manuel quedó en libertad tras ganar un recurso de apelación en la Segunda Sala Penal Regional del Poder Judicial de Chihuahua, se informó.

Judith Ávila Burciaga, secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Penal Regional, dictó auto de no vinculación a proceso a favor del acusado, Hugo Manuel C.P., y ordenó que fuera puesto en libertad, al resolver un recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor.

El abogado de la víctima explicó que la denuncia por daño moral es independiente a lo resuelto en la vía penal, pues en el daño moral no se busca analizar y/o acreditar si se cometió o no la violación, se busca probar que hubo una negligencia por parte de la CFE que ha causado afectación a la vida de la víctima.

“¿La Comisión Federal de Electricidad debería haber permitido que se realizaran actos sexuales en sus instalaciones, que las personas se drogaran ahí y que tomaran (bebidas etílicas) dentro de sus instalaciones, más tomando en cuenta que es una instalación de alta seguridad?

“En el daño moral no se analiza si hubo una violación, se analiza la negligencia de la CFE que permitió que hubiera una fiesta con alcohol y droga, y el hecho de que los presuntos responsables trabajaban ahí y siguen trabajando ahí”, expuso el abogado de la víctima.

El defensor se refirió a la realización de una fiesta y a actos sexuales, pues la defensa del único detenido argumentó, durante en el proceso penal, que se había realizado una fiesta y que lo sucedido había sido una relación sexual consentida.

Espinoza Berrueto puso como ejemplo el caso de O.J. Simpson –el jugador de fútbol americano y actor que fue llevado a juicio por un doble homicidio– para señalar que él fue absuelto en materia penal y condenado en materia civil, y en este caso de violación puede suceder lo mismo.

Además, refirió que existe la presunción de que en materia penal el caso fue manipulado para que no se ejerciera acción penal contra las personas que señala la víctima y para que el único detenido fuera exonerado.

Como ejemplo de lo anterior, dijo se argumenta una presunta variación de datos por parte de la víctima al rendir declaración ante el Ministerio Público y fue esa misma autoridad quien hizo una manipulación para aparentar la variación.

¿Y LA JUSTICIA?

A un año y casi dos meses de ocurridos los hechos, la víctima dijo que aún espera justicia, señaló que desconoce porque Hugo Manuel C.P., quedó en libertad.

“¿Por qué lo soltaron si ya lo tenían ahí? No sé ni porque lo sacaron… me dijeron que por los golpes que yo tenía. ¿A poco me los iba a dar yo? Ahora tengo marcas de quemadas como con cigarro, traía muchos golpes en la espalda. Los mismos de la ambulancia dijeron eso, y que eran patadas, golpes con zapatos de trabajo”, expresó la víctima.

La mujer también denunció que los presuntos responsables le han ofrecido dinero para que se quede callada e indicó que nunca ha llegado a un acuerdo económico con ellos y sabes que los primeros abogados que la representaron, así como la agente del Ministerio Público que inicialmente llevó el caso se “vendieron a los presuntos responsables y a sus abogados”.

“Me gustaría que estuvieran los cuatro encerrados, porque tanto uno tuvo la culpa como los otros tres. Uno por invitarme, no me llevo pero él me invito y me estuvo mandando mensajes para que fuera y los otros porque estuvieron ahí presentes; tanto unos como los otros tienen que pagar”, afirmó.

