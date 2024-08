Claudia reta al Presidente: dice que hará 3 mil km de vías para trenes de pasajeros

La abanderada de Morena enfatizó en que su Gobierno defenderá, protegerá y seguirá con el legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de seguir construyendo la Transformación.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este domingo que el pueblo de México eligió la continuidad de la Cuarta Transformación (4T) de la mano de Claudia Sheinbaum, pues aseguró que durante el Gobierno de la primera mujer Presidenta continuará la búsqueda del bienestar del pueblo de México.

Durante una gira por el estado de Nayarit, el mandatario ejecutivo aseveró que se habría frenado la transformación del país en caso de que la oposición hubiese triunfado en la jornada electoral del 2 de junio; por lo que aseguró que ” el pueblo sabe muy bien lo que conviene”.

’’Es muy satisfactorio el poder afirmar que va a continuar la transformación de nuestro país, es algo muy trascendente (…) Imaginen si el pueblo no hubiese decidido, como lo hizo, de manera sabia por Claudia Sheinbaum, imaginen que tragedia, porque iba a ser un freno al proceso de transformación que apenas se ha iniciado en nuestro país después de 36 años de predominio de una política antipopular (…) Ya se demostró que el pueblo es mucha pieza y que sabe muy bien lo que conviene, gracias a eso va a continuar la transformación’’, destacó.

En la misma línea, López Obrador confesó que en plena campaña electoral, se reservó en diversas ocasiones de opinar para no arremeter contra la coalición del Partido Acción Nacional (PAN), pues nunca estuvieron a favor de los programas del Bienestar, ya que los usaban con la intención de engañar a la ciudadanía. Sin embargo, aplaudió Sheinbaum haya prometido continuar con los apoyos sociales que se implementaron en su sexenio, sino que además hizo el compromiso de mejorarlos y ampliarlos.

“Yo tenía que reservarme mis palabras por respeto al proceso electoral, pero me molestaba mucho la hipocresía”, planteó desde la Casa de las Artes Indígenas de esta capital, uno de los proyectos que recuperó el espacio público durante el mandato de López Obrador.

El mandatario federal aseguró que Sheinbaum Pardo prometió que durante su administración duplicará el kilometraje de vías férreas que fueron desarrolladas en su mandato, supuestamente se habría comprometido a construir 3 mil kilómetros para el paso de trenes para pasajeros.

“Una de las obras también más importantes para Nayarit va a ser el tren de pasajeros, ya me está retando porque dice que nosotros allá en el sureste vamos a construir mil 500 kilómetros de trenes de pasajeros lo que es el Tren Maya, más el Tren del Istmo. Me retó me dice que nosotros hicimos mil 500 kilómetros y ella va a hacer 3 mil kilómetros. Me va a cepillar”, indicó.

Previamente, Sheinbaum destacó que en estas nueve giras que ha tenido de manera conjunta con el mandatario para desarrollar la “transición en terreno” han sido de gran apoyo para ella, pues ha visto en cada rincón del país recorrido la “profunda transformación”. Ante ello, se comprometió a consolidar los programas sociales, así como de impulsar nuevos apoyos que ayuden a seguir llevando la prosperidad a todas las familias mexicanas.

“No me toca, nos toca a todos y a todas, construir el Segundo Piso de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Y eso quiere decir, continuar con los principios; también quiere decir, garantizar todos los Programas de Bienestar (…) Quiere decir, como me comprometí, al programa de apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad; quiere decir, como me comprometí, a la beca universal a todos los niños y niñas que van en la educación básica: en preescolar, en primaria y en secundaria pública. Quiere decir también que vamos a llevar la salud, a médicos, a enfermeras, a cada uno de los hogares de los adultos mayores de 65 y más’’, puntualizó

Sheinbaum Pardo enfatizó en que su Gobierno defenderá y protegerá el legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de seguir construyendo la Transformación.

’’Vamos a seguir gobernando, a partir del 10 de octubre de 2024, con el legado que nos da el Presidente Andrés Manuel López Obrador; no va a cambiar la máxima de: “Por el bien de todos, primero los pobres”; no va a regresar la corrupción, no van a regresar privilegios; y vamos a seguir gobernando con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo de México’’, manifestó.

En lo que respecta al estado de Nayarit, la abanderada del partido Morena mostró su compromiso de continuar “seguir el desarrollo’’ para impulsar las obras de movilidad y carreteras, así como de turismo para fomentar el desarrollo en la entidad.

’’Aquí me quiero comprometer con ustedes porque hace poco nos vimos con el doctor Navarro y otros gobernadores y gobernadoras, por lo menos, les voy a decir: Vamos a construir la carretera Las Varas-San Blas, vamos a seguir con la construcción (…) Me comprometí la última vez que estuvimos aquí en Tepic, — aquí está su Presidenta Municipal —, a construir el libramiento ferroviario de Tepic; también el Puente Federación que queda hacia el sur; y, por supuesto, vamos a seguir con el desarrollo del Puerto Nayarit’’, informó.

Finalmente, aseguró que los proyectos que impulsará en el estado serán posibles gracias a que “el pueblo de México, el pueblo de Nayarit, decidió continuar con la Transformación’’, la cual, aseveró, es un modelo que busca siempre garantizar el bienestar y los derechos del pueblo de México, lo que seguirá siendo posible gracias al Plan C y al segundo piso de la 4T.

’’Hubo un mandato popular, que dijo: ‘¡Vamos por el Plan C!’. Un Plan que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos en nuestro país; que tiene que ver con garantizar todos los programas de bienestar; que tiene que ver con más justicia; que tiene que ver con el bienestar del pueblo de México; y seguir recuperando los derechos del pueblo’’, concluyó.