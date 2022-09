Iga Swiatek vence a Ons Jabeur y gana el Abierto de EU; es su tercer título en majors

Por Howard Fendrich

NUEVA YORK (AP).— Pese a la tremenda calidad que ha mostrado en este año, Iga Swiatek llegó al Abierto de Estados Unidos sin saber qué esperar.

Se quejó de que las mujeres utilizan en Flushing Meadows pelotas un poco más ligeras que las empleadas por los hombres. Nunca había pasado más allá de la cuarta ronda en este certamen. Trataba de acostumbrarse al ruido y las distracciones de Nueva York.

Y tras ver rota su racha de 37 victorias en julio, llegaba al último major de la temporada con una foja de apenas 4-4.

Nada de eso importa ahora.

Swiatek doblegó el sábado 6-2, 7-6 (5) a Ons Jabeur en la final, para apoderarse de su primer título en Flushing Meadows y de su tercero en torneos del Grand Slam.

Queen of Queens.@iga_swiatek is the #USOpen champion! 🏆 pic.twitter.com/SLgI8rOsW1

— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2022