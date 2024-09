Blinken y Lammy llegan a Kiev mientras Ucrania pide usar misiles de largo alcance

KIEV, Ucrania, 11 de septiembre (AP).— El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el de Exteriores de Reino Unido, David Lammy, llegaron este miércoles a Kiev en una visita conjunta, mientras Ucrania presiona a Occidente para que le permita usar sus misiles de largo alcance contra Rusia.

Los diplomáticos llegaron a la capital ucraniana en tren horas después del debate presidencial de Estados Unidos, durante el que la Vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump discutieron sobre la guerra que dura ya dos años y medio.

Blinken viajó desde Londres, donde acusó a Irán de suministrar a Rusia misiles balísticos de corto alcance Fath-360, lo que calificó como una “drástica escalada” del conflicto.

Iran’s provision of ballistic missiles in direct support of Russia’s war against Ukraine is a threat to European and global security. Today, @StateDept and @USTreasury are imposing sanctions on individuals and entities supporting such activities.

Ucrania lleva meses pidiendo autorización para emplear las armas de largo alcance suministradas por Estados Unidos y sus socios occidentales para atacar objetivos en territorio ruso, y se espera que insista más tras la supuesta última adquisición armamentística del Kremlin.

“Esperamos conseguir equipos de largo alcance para atacar el territorio de nuestro enemigo y disponer de ellos”, dijo el Primer Ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, a Lammy. “Esperamos su ayuda y apoyo en este asunto”.

En una publicación en su canal de Telegram, Shmyhal describió su encuentro con Lammy en la capital ucraniana como “intenso”, pero no ofreció más detalles.

I am in Kyiv today with @SecBlinken to reiterate our united and ironclad support for Ukraine.

We must stand up to Vladimir Putin’s imperialism.

Our collective security depends on it. pic.twitter.com/EQTMWDC1rH

— David Lammy (@DavidLammy) September 11, 2024