FIFA revela sedes de fiestas del Mundial de Qatar en distintos países; incluye a CdMx

Zúrich, 11 de octubre (AP) — La playa de Copacabana en Río de Janeiro y la Plaza de la República en Ciudad de México figuran entre seis lugares de todo el planeta que albergarán festivales de aficionados durante el Mundial de Qatar.

El Puerto de Dubái en Emiratos Árabes Unidos, el Valle de Anhangabaú en São Paulo, así como zonas céntricas que albergan clubes nocturnos en Londres y Seúl completan la lista de sedes de festejos oficiales donde las multitudes de aficionados podrán ver los partidos y escuchar música.

Los organizadores han contratado además eventos de música electrónica de Arabia Saudí e Inglaterra para llevarlos a cabo durante el torneo.

Los eventos estarán abiertos “sólo a consumidores que tengan edad legal para consumir alcohol” en las sedes. Los festivales son organizados por la FIFA y Ab InBev, que ha patrocinado el Mundial durante años y produce numerosas marcas de cerveza, incluidas Budweiser, Corona y Brahma.

🇶🇦​ Doha

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿​ London

🇲🇽​ Mexico City

🇧🇷​ Rio de Janeiro

🇧🇷​ Sao Paulo

🇰🇷​ Seoul

🇦🇪​ Dubai

