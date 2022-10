“Protegeremos la democracia”: PAN insiste en que defenderá a INE de Reforma Electoral

Ante la próxima discusión en torno a la Reforma Electoral, el blanquiazul volvió a declarar su rechazo a los posibles cambios planteados por la administración actual.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que su partido trabajará por defender al Instituto Nacional Electoral (INE) para que siga siendo “garante de procesos electorales democráticos, equitativos e imparciales”.

“No hay duda, defenderemos al organismo electoral para que siga siendo ciudadano y garante de procesos electorales democráticos, equitativos e imparciales en nuestro país”, compartió el presidente del PAN en Twitter junto a un comunicado donde se expone que “ante las amenazas del régimen morenista” están “listos para dar la próxima batalla”.

El partido se anuncia en defensa del INE, los tribunales electorales y la democracia: “Seremos garantes de las leyes y protegeremos la democracia en México de las tentaciones y tentáculos del poder. Hacemos un llamado a la sociedad, a los legisladores y partidos políticos verdaderamente opositores para juntos cuidar a México y evitar cualquier regresión en materia democrática, como lo propone e impulsa el Gobierno”.

No hay duda, defenderemos al organismo electoral para que siga siendo ciudadano y garante de procesos electorales democráticos, equitativos e imparciales en nuestro país. 👉🏼 https://t.co/OwcJHcuVEt pic.twitter.com/Cqr796NNjL — Marko Cortés (@MarkoCortes) October 11, 2022

Por su parte, Marko Cortés destacó que pelearán “para evitar el regreso a los tiempos en los que la Secretaría de Gobernación manipulaba las elecciones y desde ahí se quitaban o ponían gobernadores”.

De acuerdo con el boletín informativo, el país cuenta con amenazas democráticas muy graves como la intervención de grupos delictivos en procesos electorales, financiamiento ilegal de estos grupos a candidatos y a partidos, asesinatos, presiones y secuestros que, de acuerdo con el partido, han sido documentados ante organismos internacionales en la elección de 2021. “Es ahí donde debe darse una verdadera reforma que le proporcione al INE y Tribunales las herramientas suficientes para garantizar procesos democráticos, no una reforma que debilite la democracia”, expone el texto.

“Ante la amenaza de Morena por acotar funciones al Poder Judicial, la presidencia de la Cámara de Diputados y a órganos autónomos como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial, el presidente nacional garantizó que el PAN defenderá el equilibrio de poderes y a las instituciones de los intentos del Gobierno por cercarlos y arrinconarlos”, manifiesta el comunicado, “porque el Gobierno quiere debilitar todos los contrapesos y dar más poder a un solo hombre que ha demostrado que no le importa pisotear la Constitución”.

Según el partido, todas las reformas que pretende establecer la administración actual como desaparecer al INE o prohibir a la Corte invalidar preceptos de la Constitución, “demuestran un terrorismo político-electoral por parte del Gobierno”.

CONTROVERSIA EN TORNO A LA REFORMA ELECTORAL

La Reforma Electoral es el pendiente más complicado para Morena, porque se trata de cambios a la Constitución y para tal efecto se requieren de las dos terceras partes de votos, los cuales, Morena con todo y sus aliados, no tiene. La situación la conoce el Presidente, quien ha señalado que él cumplirá con presentar estos cambios a la Constitución.

La propuesta del Ejecutivo Federal es reformular y replantear por completo la estructura institucional de la autoridad electoral y una modificación muy profunda al sistema electoral, que propone pasar de un sistema electoral mixto a un sistema electoral de representación proporcional.

El pasado 20 de septiembre, el Presidente dijo en conferencia de prensa que “al INE no hay que desaparecerlo, simplemente hay que buscar que se dediquen a cumplir con su función, que no estén al servicio de un grupo, de una minoría y que no se conviertan en órganos de represión a ciudadanos”.

López Obrador aseguró que el país “está padeciendo todavía” de estos órganos autónomos, los cuales, dijo, se crearon en el periodo neoliberal “para justificar el robo y el saqueo de bienes nacionales durante mucho tiempo”.

El Coordinador de diputados de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, anunció el 19 de septiembre que en los próximos días comenzarían a trabajar en el proyecto de dictamen de la Reforma Electoral.

Indicó que antes del 15 de octubre estará concretada la reforma constitucional, integral, parcial o leyes secundarias en materia electoral.

De no alcanzar la mayoría calificada habrá que tener abierta “la puerta” a “cambios que sean de beneficio para el régimen democrático de partidos y para la democracia misma” con “reducción de costos y que se ciudadanicen los procesos electorales con certeza, legalidad, transparencia y con austeridad”.

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, ha insistido en que no es necesaria una Reforma Electoral, pero que si se realiza no debería de ser el resultado de filias, fobias o rencores personales.

“Si hay una Reforma Electoral, que sea producto de la cabeza y no del estómago, que no sea el resultado de filias y fobias –o peor aún, de rencores personales–, porque entonces tendremos garantías de que la reforma, lejos de fortalecer el sistema electoral, va a servir para dinamitarlo”, declaró Córdova el pasado 18 de agosto durante un foro del Parlamento abierto sobre la Reforma Electoral.

-Con información de Sugeyry Romina Gándara