Será difícil ya reformar al INE y otros órganos: AMLO. Pide insistir después de 2024

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que ya le será difícil impulsar cambios constitucionales para reformar al Instituto Nacional Electoral (INE) y a otros órganos autónomos, a los que considera corrompidos o inútiles, pero pidió que –“es un proceso”– después de su mandato se insista en ello.

A López Obrador le quedan dos años de administración. Un cambio constitucional requiere de mayoría absoluta en los cuerpos legislativos, pero Morena, su partido, junto con sus aliados, no lo logran.

“Al INE no hay que desaparecerlo, simplemente hay que buscar que se dediquen a cumplir con su función, que no estén al servicio de un grupo, de una minoría y que no se conviertan en órganos de represión a ciudadanos”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.