El Nobel de la Paz va para asociación de japoneses sobrevivientes a bombas atómicas

OSLO, 11 de octubre (AP).— El premio Nobel de la Paz reconoció el viernes a Nihon Hidankyo, una organización japonesa de sobrevivientes de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, por su activismo contra las armas nucleares.

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, dijo que el galardón se concede en un momento en que “el tabú contra el uso de armas nucleares está bajo presión”.

El comité del Nobel “quiere honrar a todos los sobrevivientes que, a pesar del sufrimiento físico y de los dolorosos recuerdos, han elegido utilizar su costosa experiencia para cultivar la esperanza y el compromiso por la paz”.

El vocero de Hidankyo, Tomoyuki Mimaki, que estaba junto al ayuntamiento de Hiroshima para el anuncio, aplaudió y se emocionó al recibir la noticia.

