Consejero de CNDH denuncia acoso por parte del organismo; “no renunciaré”, advierte

En el documento que archiva el consejo, se puede leer que la CNDH le pide una explicación sobre el video, pues la CNDH presuntamente detectó en la publicación de Saavedra ocupa un doble sentido con “discursos que incitan a la violencia, a la burla”.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- Jorge Saavedra, consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), denunció que la dependencia lo acosa sin ninguna razón, ya que le pidieron explicar el porqué publicó en un tuit un video de un panda rojo.

“La CNDH por oficio me pide explicación de tuitear este video donde un lindo panda rojo está tratando de asustar a una piedra y la piedra no reacciona”, menciona Saavedra. “Yo digo que el video es lindo. Creo que [email protected] 6 [email protected] [email protected] de la CNDH me acosan por otra razón y no por el video”, explica.

La @CNDH por oficio me pide explicación de tuitear este video donde un lindo panda rojo está tratando de asustar a una piedra y la piedra no reacciona. Yo digo que el video es lindo. Creo que [email protected] 6 [email protected] [email protected] de la CNDH me acosan por otra razón y no por el video https://t.co/1FAnUk4KuT pic.twitter.com/MNDonwbmvn — Jorge Saavedra (@jorgesaavedramx) November 9, 2022

En el documento que archiva el consejo, se puede leer que la CNDH le pide una explicación sobre el video. “Considerando el nombramiento de consejero que usted ostenta, como parte del Consejo Consultivo que preside la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de este organismo nacional, agradece puede explicar el sentido de su tuit”.

La CNDH presuntamente detectó en la publicación de Saavedra ocupa un doble sentido y “culmina con la negación de derechos y oportunidades, y a su conocimiento de que muchos discursos que incitan a la violencia, a la burla, a la educación y que promueven el odio”.

El documento está firmado por María del Pilar Laura Navas Arones, directora de enlace y colaboración interinstitucional y encargada del despacho de la secretaria técnica del consejo consultivo.

[email protected] [email protected] pú[email protected] de la @CNDH decidieron lanzarme ataques personales por lo que interpretan es una bajeza e inmensa burla de mi parte a su Jefa Rosario Piedra, por video que compartí donde panda rojo trata de asustar a una piedra y la piedra no se asusta hilo 1/10 — Jorge Saavedra (@jorgesaavedramx) November 9, 2022

Además, el consejero aclaró que cuando compartió el video no tenía la intención de atacar a nadie y no pensó que se viralizaría, sin embargo, no piensa renunciar a pesar de las amenazas internas.

“Aclaro que cuando compartí el video no tenía intención de atacar a nadie, pensé recibiría 5 a 10 likes de amigos y amigas que les gustan videos de animalitos. Pero ya se VIRALIZÓ. Y a pesar de los ataques y oficio pidiéndome explicación, NO PIENSO RENUNCIAR”, compartió.

En un hilo de Twitter, Saavedra explicó que entre los funcionaros de la CNDH que lo acosan está: Raúl Ramírez, expresidente Comisión Derechos Humanos de Sonora, ahora 5to Visitador General de la CNDH, y Rosy Laura Castellanos, directora general de Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH).