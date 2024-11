RADICALES ¬ No es accidente: los ultras vuelven en EU y dicen algo de fondo al mundo

El regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos ha prendido alertas en todo el mundo. En esta entrega de ¬ RADICALES, Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Héctor Alejandro Quintanar y Fabrizio Mejía Madrid analizaron las implicaciones que tendrá el triunfo del republicano no solo en su país y con otros países, sino también para México.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- El retorno de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, después de cuatro años, tras haber perdido en su primer intento de reelección ante el actual Presidente Joe Biden, no puede ser considerado como un accidente, es un reflejo de cómo piensa la gran mayoría de las personas de ese país, coincidieron Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Héctor Alejandro Quintanar y Fabrizio Mejía Madrid.

Después de meses de una intensa e histórica campaña, la cual estuvo marcada por dos intentos de asesinatos en su contra, el republicano Donald Trump fue elegido el pasado 5 de noviembre como el Presidente de Estados Unidos número 47. Así, el republicano regresará a la Casa Blanca después de cuatro años para encabezar su segundo mandato luego de vencer por una amplia ventaja a la Vicepresidenta Kamala Harris.

Fabrizio Mejía explicó que el triunfo de Trump es un reflejo de la molestia que existe en una gran parte de la población en contra del Gobierno de Joe Biden. “Los números hablan por sí mismos, hay una molestia con la inflación en los Estados Unidos sobre todo de la gasolina, del gas, hay una molestia por el asunto de los empleos y hubo migraciones muy importantes de votantes latinos por ejemplo”.

Mejía Madrid indicó que uno de las grandes fortalezas de Donald Trump fue enfocarse en realizar una campaña en torno a él, mientras que Kamala Harris cometió el error de señalar a su rival y no presentar propuestas a la gente.

“La campaña de Donald Trump se hizo en plataformas, se hizo en las redes, no tanto ni en la televisión ni en los mitines y fue realmente una campaña en torno a él. Kamala Harris no tenía ninguna propuesta más que ‘el de enfrente es horrible’, pero ella jamás hizo una identidad política y acabó perdiendo porque no ofreció absolutamente nada más que no ser Trump”.

Fabrizio Mejía mencionó que el sistema norteamericano está pagando las consecuencias de haber mantenido, dos cosas muy viejas y que ya no funcionan: el bipartidismo y la elección por estado, la cual elimina a los perdedores. Además, resaltó la escasa participación de actores políticos de México en el proceso electoral de Estados Unidos.

“Lo que me pareció interesante en esta ocasión es que en México no hubo, como en otras ocasiones, casi grotescamente apoyos a los demócratas. Y del lado norteamericano me sorprendió los números que obtuvo finalmente Donald Trump”.

Por su parte, Alejandro Páez habló de la importancia de mantener una relación cordial con Donald Trump, un personaje con el que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tendrá que tratar de manera permanente.

“Es alguien con quien vas a lidiar a diario, muchas de las cosas que hagas las vas a tener que contrastar con lo que pueda tener como efecto Estados Unidos, Donald Trump en particular”.

El periodista destacó la importancia de la llamada que sostuvieron Sheinbaum y Trump e indicó que puede ser un reflejo positivo de la relación que sostendrán ambos gobiernos.

“Yo creo que las variables de que tienes que dominar con respecto a Trump son muy distintas a las variables domésticas. Sí tienes un sector muy bronco, irascible, pero ya sabes cuál, al interior. Ahora, Donald Trump es impredecible, de repente le agarró una ojeriza tremenda a Peña y luego su gran amigo es realmente López Obrador, lo entendió y tampoco tuvo muchas cosas con él, pero lo entendió y eso es evidente y si yo creo que eso influye mucho en la relación que va a tener con Claudia”.

Y agregó: “Yo creo que en el primer round se dosifican los frentes con Estados Unidos, está todavía mejor que se sienten a tratar lo de la frontera, sí, migración. Sí, que se sienten, que lo hablen”.

En tanto, Álvaro Delgado indicó que como Presidente de Estados Unidos Donald Trump defenderá y verá por los intereses de su país, lo que podría generar efectos negativos en México.

“¿Estamos exagerando al advertir de la amenaza que representa para nuestro país, para los intereses de México y de los mexicanos Donald Trump? Yo pienso fundamentalmente que Trump va a defender los intereses de Estados Unidos y desde ese punto de vista, claro que puede implicar negativamente para México y los mexicanos su presidencia. Una cosa diferente es que es lo que el Gobierno mexicano y los mexicanos debemos asumir ante él”.

El periodista recalcó que las decisiones de Trump como Presidente pueden impactar en México de manera negativa, pero también de manera positiva, pues nuestro país podría verse beneficiado en algunos rubros.

“Los gringos pueden elegir a quien les venga en gana por las razones que sean y eso es importante, pero no es lo fundamental, lo fundamental es qué tanto nos puede impactar para bien y para mal, porque tampoco no creo que todo se vaya a ser negativo con Donald Trump, hay tantos intereses estadounidenses que eventualmente van a tener un impacto, no solamente negativo, yo diría también positivo, en términos del abastecimiento, por ejemplo de componentes para la industria estadounidense”.

Álvaro Delgado señaló que nuestra obligación es analizar los impactos, advertir sobre estos y también hablar de lo positivo.

“Pienso que siempre importan los inicios porque finalmente mandan mensajes hacia el futuro. Creo que además de la propia diplomacia que implica la felicitación una primera llamada entre la Presidenta de México y el Presidente electo de Estados Unidos, sí hay en ese sentido un mensaje de que las cosas no van a ser tan hostiles, por lo menos en algunos aspectos, sin perder de vista que el asunto de la migración, de la frontera y de las drogas, sí va a ser un tema que va a estar muy tenso en términos de la relación”.

Finalmente, Héctor Alejandro Quintanar mencionó que Donald Trump no solo ganó con el voto de los colegios electorales, sino también con el voto popular. “¿Eso qué nos dice de Estados Unidos? ¿De qué nos habla esta situación? En algún momento hace 4 años cuando perdió ante Joe Biden y no se reeligió consecutivamente pues algunas voces podrían haber dicho que se trataba de una especie de paréntesis en la historia de Estados Unidos, y yo creo que no es así, Trump habrá perdido esa elección, pero el trumpismo no murió”.

El académico señaló que existen muchos elementos que confirman que el triunfo de Trump fue una sanción al gobierno demócrata el cual se enfocó en otros aspectos y dejó de lado a los sectores mas vulnerables.

“En Estados Unidos hay elementos también para pensarlo así, es una especie de sanción, es el llamado voto de castigo al actual gobierno demócrata, que y ahí suscribo la explicación que dio Bernie Sanders pues este progresismo en Estados Unidos que se ha centrado más bien en algunas causas identitarias o algunas causas cosméticas en algún aspecto y dejar de lado a los trabajadores, los derechos laborales de las grandes mayorías que al final de cuentas son el elemento central que las izquierdas, deberían ponderar porque de ahí parte de ahí parte todo”.

Y puntualizó: “El partido demócrata no supo hablarle, no, supo atender como gobierno a estos grandes sectores y pues el canto yo no diría de las sirenas, sino de los los gritos estridentes de alguien como Donald Trump pues resultaron al igual que en Argentina el año pasado pues una especie de alternativa ante una oscuridad plena”.

Alejandro, Álvaro, Fabrizio y Héctor https://www.sinembargo.mx/author/alejandro-alvaro-fabrizio-hector