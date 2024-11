Tom Homan, el nuevo “zar de la frontera” de Trump, promete la mayor deportación en EU

Por Jill Colvin

NUEVA YORK (AP).— El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Tom Homan, su exdirector interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), fungirá como el “zar de la frontera” en su próximo gobierno.

Había expectativas de que Homan se reincorporara al segundo gobierno de Trump en un papel relacionado con las labores fronterizas y el compromiso de Trump de lanzar la operación de deportación más grande en la historia del país.

Además de supervisar las fronteras sur y norte y la “seguridad marítima y aérea”, Trump dijo que Homan “estará a cargo de toda la deportación de extranjeros ilegales de vuelta a su país de origen”, una parte central de su agenda.

El Presidente electo señaló que no tiene “ninguna duda” de que Homan “hará un trabajo fantástico y largamente esperado”.

Este rol no requiere confirmación del Senado.

En una entrevista en el programa “Sunday Morning Futures” del canal Fox News, Homan afirmó que no se emplearía al ejército para localizar y detener a inmigrantes ilegales en el país, y que el ICE procedería a implementar los planes de Trump de una manera “humana”.

"I hear a lot of people say, 'The talk of a mass deportation is racist. It's threatening to the immigrant community,'" says Tom Homan, Trump’s former acting director of immigration enforcement. He argues it should only “be threatening to the illegal immigrant community.” pic.twitter.com/IsU7yrcxIb

— 60 Minutes (@60Minutes) October 27, 2024