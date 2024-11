“Dicen que [Claudia] es agradable... pero, o frena la droga o habrá aranceles de 25%”

WASHINGTON (AP).— Donald Trump anunció que si es elegido Presidente le informaría desde el primer día a la nueva Mandataria de México, Claudia Sheinbaum, que debe frenar el flujo de migrantes y drogas hacia Estados Unidos o que se arriesga a que se imponga una tarifa de 25 por ciento a las importaciones mexicanas.

México es el primer socio comercial de Estados Unidos.

