Incubación de sueños: ¿El futuro del marketing busca insertar publicidad al dormir?

Ciudad de México, 11 de diciembre (RT).- Un grupo internacional de investigadores publicó recientemente en la revista Aeon un ensayo en el que advierten que especialistas en marketing planean hackear los sueños de las personas e insertar publicidad en estos durante los próximos años.

Los científicos citan el informe Future of Marketing 2021 de la Asociación Estadounidense de Marketing de Nueva York, que descubrió que, de más de 400 especialistas en marketing de empresas de todo Estados Unidos, el 77 por ciento pretendía implementar tecnología de sueño para hacer publicidad.

Algunos anunciantes, por su parte, ya han llevado a cabo el experimento. Este es el caso de una campaña publicitaria de la multinacional Molson Coors Beverage en la víspera del Super Bowl de 2021. La compañía prometía a las personas cerveza gratis a cambio de participar en un estudio de “incubación de sueños” que incluía un video con latas de cerveza bailando, peces parlantes y la estrella del pop Zayn Malik.

