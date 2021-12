Empleados de Amazon quedan atrapados en almacén colapsado en Estados Unidos

Los Ángeles, 10 dic (EFE).- Múltiples empleados del gigante del comercio electrónico Amazon quedaron atrapados este viernes en el interior de un almacén de la compañía tras el colapso de este edificio situado en Edwardsville (Illinois, Estados Unidos), una zona en la que hoy se registró clima severo, incluyendo un tornado.

Así lo informaron autoridades y medios de comunicación locales, que explicaron que tanto los Servicios de Emergencia del condado de Saint Clair como el Departamento de Bomberos de Edwardsville se dirigieron inmediatamente al edificio afectado tras las primeras alertas para empezar las tareas de rescate de los trabajadores atrapados.

A pesar de esos informes, se desconoce hasta el momento el número exacto de trabajadores que se encuentran dentro del almacén y si hubo lesiones graves o daños mayores.

#BREAKING

Several dozen emergency crews at the Amazon Warehouse on Gateway Commerce Center Drive.

About a third of the warehouse is torn down and damaged from either straight by line winds or tornado.

People Who have family members inside say people are trapped@KMOV pic.twitter.com/hszi8YQ339

— Jenna Rae (@journalismjenna) December 11, 2021