La serie And Just Like That explica en un capitulo la ausencia de Kim Cattrall

ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

La serie And Just Like That continúa con las aventuras de Carrie, interpretado por Sarah Jessica Parker, y sus amigas, sin embargo Kim Cattrall, que interpreta a Samantha en Sex in New York, no participa en esta producción.

MADRID, 11 de diciembre (Europa Press).- Sexo en Nueva York ha regresado con And Just Like That, continuación que retoma las aventuras de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) en la quinta década de su vida. En el proyecto no participa Kim Cattrall, quien dio vida a Samantha en la serie original y las películas. El primer episodio ya revela qué ocurrió con el personaje, que apareció por última vez en la película Sexo en Nueva York 2.

En el primer episodio las protagonistas se encuentran con Bitsy Von Muffling, quien pregunta por Samantha. “Ya no está con nosotras”, contesta Charlotte, lo que hace pensar a Bitsy que Samantha ha muerto. Sin embargo, el personaje de Kristin Davis aclara que en realidad se ha mudado a Londres por trabajo.

Posteriormente Carrie y Miranda se quedan solas y hablan sobre Samantha. Carrie revela que, tras decidir que Samantha no sería su publicista literaria, ella dejó de responder a sus llamadas y mensajes: “Le dije que tal y como está ahora el sector del libro no tenía sentido que siguiera siendo mi publicista. Me respondió: ‘OK’, y luego me despidió como amiga”.

“Creía que para ella yo era algo más que un cajero automático. Siempre pensé que las cuatro seríamos amigas para siempre”, señala además la protagonista. Pero ahí no queda todo. El personaje de Kim Cattrall es mencionado de nuevo en el segundo capítulo.

Cuando muere Mr. Big, Carrie decide que no haya flores en el funeral. Sin embargo, cuando llega al lugar encuentra un ramo de flores blancas sobre el ataúd. Al leer la tarjeta descubre que las ha mandado Samantha y decide dejarlas. Al final del episodio se puede ver cómo Carrie manda un mensaje de texto a Samantha que reza “gracias”.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press