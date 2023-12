Un Juez ordena al príncipe Harry pagar 50 mil libras en gastos legales a Daily Mail

Por Brian Melley

LONDRES (AP).— Un Juez ordenó este lunes al príncipe Enrique pagar casi 50 mil libras esterlinas (más de 60 mil dólares) en honorarios legales a la editorial del tabloide Daily Mail, por su fallida impugnación judicial en una demanda por difamación.

El duque de Sussex demandó a Associated Newspapers Ltd. por un artículo donde se afirmaba que Enrique intentó ocultar sus esfuerzos por conservar la protección financiada con fondos públicos en el Reino Unido, después de renunciar a su función como miembro en activo de la familia real.

El Juez Matthew Nicklin dictó el viernes en la Corte Superior de Londres que la editorial tiene “posibilidades reales” de demostrar que las declaraciones emitidas a nombre de Enrique fueron engañosas, y que el artículo de febrero de 2022 reflejaba una “opinión honesta” y no era difamatorio.

