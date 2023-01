AMLO alerta a SCJN y a CJF sobre liberación de presos; expone caso de Ovidio Guzmán

El Presidente ha criticado en reiteradas ocasiones el funcionamiento y las decisiones de la SCJN, por tal motivo, su insistencia en reformar el Poder Judicial.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por seguir haciendo liberaciones injustificadas bajo la excusa de integrar mal expediente.

“Aprovecho para hacer un llamado de nuevo a los ministros de la Corte, a los miembros del Consejo de la Judicatura porque siguen haciendo liberaciones injustificadas de jueces. Se detiene a estas personas y se les libera. Y siempre es la misma excusa: está mal integrado el expediente”, dijo.

El Presidente puso como ejemplo el caso de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, en el que según dijo, la defensa “estaba alegando que no coincidía la hora”, lo que podría derivar en la mala integración de un expediente.

“Hasta en el caso de Ovidio ya estaban alegando que no coincidía la hora. Entonces que no estén pensando los jueces que nos vamos a quedar callados. Una cosa es que respetemos su independencia, su autonomía y otra cosa es que sabiendo que se cometió una injusticia, una ilegalidad, nos quedemos callados porque no somos nosotros cómplices”, advirtió.

“Entonces aquí cada vez que haya un hecho que consideremos ilegal, de presunta corrupción, no sólo vamos a mandar por escrito el tema o el asunto a la Judicatura, sino lo vamos a denunciar porque si no, no avanzamos”, dijo el Presidente.

Además refirió que jueces y ministros no toman en cuenta el esfuerzo de las autoridades de seguridad para capturar presuntos delincuentes, como para que los suelten.

“Imagínense cuánto esfuerzo, sacrificio, arriesgan hasta la vida elementos de la policía, del Ejército, de la Marina, de Pemex, de todas las instituciones para que se detenga a delincuentes y se les deje en libertad porque tienen influencia, porque tienen dinero o porque se trata de jueces corruptos. Eso no lo vamos a permitir. Estar alegando el horario como un elemento central para la defensa o para pedir su liberación, no. Es un exceso”, señaló.

El Presidente ha criticado en reiteradas ocasiones el funcionamiento y las decisiones de la SCJN. Apenas el pasado 25 de noviembre de 2022, López Obrador mencionó que era “una vergüenza” la decisión tomada por ministras y ministros de declarar inconstitucional a la prisión preventiva oficiosa para personas investigadas por delitos fiscales.

Asimismo, el pasado 3 de enero sugirió tras el nombramiento de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Corte, que reformara al Poder Judicial con el objetivo de acabar con la corrupción.