“Vamos a cumplir”: AMLO acatará resolución de la SCJN y mandará terna para la Cofece

El Jefe del Ejecutivo arremetió en contra de la Cofece, ya que, dijo, es un órgano creado durante el periodo neoliberal para defender a empresas privadas y no al pueblo.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que aunque no está de acuerdo, enviará la terna para la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le instruyera mandar sus propuestas de candidatos para ocupar las vacantes en el pleno de la Comisión.

“Vamos a cumplir con el mandato de la Corte y vamos a enviar la terna. Yo no estoy de acuerdo con la Cofece porque es un organismo que defiende a empresas particulares, no a públicas, no defiende al pueblo. Son estos instrumentos que fueron creando para proteger el modelo privatizador que se impuso durante el periodo neoliberal”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

“Si no se hay posibilidad de que se desmonte todo este andamiaje protector de intereses creados, que eso sería lo mejor, lo ideal, si no hay condiciones, aunque no se descarta que el día de mañana, hacia el futuro, lo puedan hacer, pues hay que cumplir con lo que ordena la Corte y es lo que voy a hacer, voy a mandar la terna”, agregó.

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en un plazo no mayor a 30 días naturales, el Presidente López Obrador deberá enviar sus propuestas de candidatos para ocupar las vacantes en el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, luego de que, desde 2021, la Comisión funcione con sólo cuatro de los siete integrantes que le deben conformar.

Por medio de un comunicado publicado en redes sociales, la SCJN compartió que “es inconstitucional la omisión del Poder Ejecutivo Federal de seleccionar y enviar al Senado de la República los candidatos a comisionados de la Cofece que propone para ratificación”.

Por mayoría de nueve votos, el Alto Tribunal señaló que el Ejecutivo Federal incurrió en la omisión y declaró fundada la controversia promovida por la Cofece a finales del año pasado para exigir que el Presidente cumpla con su obligación constitucional.

De acuerdo con el pleno de los ministros, en el caso de las tres vacantes, el Comité de Evaluación -compuesto por representantes de universidades públicas, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Banco de México- envió al mandatario federal un listado de posibles candidatos, pero López Obrador no ha cumplido con su labor de mandar una propuesta al Senado para tomar una decisión final al respecto.

“En este asunto, el Ejecutivo ha tardado más de dos años en enviar la lista de un proceso y más de año y medio en el otro. Esta dilación ha rebasado la fecha de inicio del cargo prevista en las convocatorias respectivas y excede con creces los tiempos del procedimiento anterior, más aún, el Ejecutivo no ha brindado una justificación excepcional para dicha tardanza, queda claro que se excede de cualquier plazo razonable”, indicó el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Por su parte, la Ministra ponente, Ana Margarita Ríos Farjat declaró que “existe un especial interés constitucional para que estos procedimientos se lleven a cabo en plazos razonables de tal forma que no se dilaten al grado de permitir que un número de vacantes impida el debido funcionamiento del órgano constitucional autónomo”, ya que la Cofece requiere de una mayoría calificada de cinco de sus comisionados para acordar las decisiones más importantes, de acuerdo con su reglamento.

La SCJN acordó también, en una votación separada, que además de los 30 días con los que cuenta el Presidente, en caso de que alguno de sus propuestos sean rechazados, tendrá 10 días naturales más para enviar nuevas sugerencias basadas en el listado enviado por el Comité de Evaluación desde hace dos años.

Hasta ahora, la Cofece cuenta con tres vacantes disponibles debido a la renuncia de Alejandra Palacios Prieto, quien fungía como presidenta de la Comisión; la muerte de otro de los comisionados, Gustavo Pérez Valdespín; y la conclusión del plazo legal para ocupar del cargo del el comisionado Eduardo Martínez Chombo.