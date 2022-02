EU aplaude apoyo de Japón a Europa con envío de gas ante crisis entre Rusia y Ucrania

Washington, 11 feb (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos aplaudió este viernes a Japón por su decisión de enviar parte de sus reservas de gas natural licuado a Europa a fin de evitar una interrupción del suministro a medida que se recrudece la tensión entre Rusia y Ucrania.

En el mismo mensaje, el funcionario remarcó que “la cooperación entre Estados Unidos, Japón y los socios europeos fortalece las reglas del orden internacional, basadas en la paz y la estabilidad global”.

El Ministro japonés de Comercio e Industria, Koichi Hagiuda, dijo el miércoles que el país asiático ha “decidido cooperar” con las peticiones formuladas por varios países ante el temor a una crisis energética, pese a la alta demanda nacional durante el invierno.

We applaud Japan’s decisive action and commitment to support Europe’s energy security with​ liquified natural gas shipments. Cooperation between the U.S., Japan, and our European partners strengthens the rules-based international order, which is key to global peace & stability.

