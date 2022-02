Manchester United empata 1-1 con Southampton; quedan quinto en Liga de Campeones

Inglaterra, 12 de febrero (AP).- La mala racha de Manchester United se prolongó el sábado con un empate 1-1 en casa frente a Southampton, y la sequía de goles de Cristiano Ronaldo se extendió a seis partidos.

Jadon Sancho anotó a los 21 minutos su primer gol en el Old Trafford desde que llegó a United, pero Che Adams anuló la ventaja a los 48′.

United venía de empatar con el colista Burnley 1-1 y quedar eliminado de la Copa FA por el Middlesbrough de la segunda división.

It finishes level at Old Trafford.#MUFC | #MUNSOU

