Defensa de Genaro busca bloquear a declarante que ya se reunió 47 veces con fiscales

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).– La defensa de Genaro García Luna hizo esfuerzos este fin de semana por bloquear al llamado “súper testigo”, con el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pretende hundir al que fuera Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa. La identidad del cooperante sigue siendo un misterio cuando faltan horas para que suba al estrado.

El abogado César de Castro ha cuestionado a los fiscales para intentar que el Juez Brian Cogan lo contenga o lo descalifique. “La defensa de Genaro García Luna plantea preocupaciones sobre el próximo testigo colaborador de la Fiscalía: ‘Según las revelaciones del Gobierno hasta la fecha, su siguiente testigo parece haberse reunido con ellos 47 veces sin que los fiscales, agentes o asistentes legales tomaran una sola nota’”, dijo, de acuerdo con un documento dado a conocer por Keegan Hamilton, quien cubre el juicio para Vice News.

Genaro García Luna's defense raises concerns about the prosecution's next cooperating witness:

"based on the government’s disclosures to date, its next witness appears to have met with them 47 times without a single note being taken by prosecutors, agents, or paralegals" pic.twitter.com/TwP52OK60m

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) February 12, 2023