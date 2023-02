Adele, Bradley Coooper, LeBron y Cara Delevingne… Así los famosos en el Super Bowl

El State Farm Stadium recibió este domingo a decenas de miles de fans del futbol americano (y de Rihanna), entre los que se encuentran varias celebridades.

Saltillo, 12 de febrero (Vanguardia).- Hoy fue día de celebración y de competencia, al jugarse el Súper Bowl LVII en Arizona, Estados Unidos, donde los Jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia se disputaban el trofeo Vince Lombardi.

Pero para otros también es el regreso a los escenarios de la cantante Rihanna, quien se presentó en el Show de Medio Tiempo del importante encuentro deportivo. Y tanto para un evento como para otro decenas de miles de personas acudieron al State Farm Stadium, incluidos varios famosos.

Cara Delevingne llega al Super Bowl 2023. pic.twitter.com/GEnRmCKFyz — Indie 505 (@Indie5051) February 13, 2023

Adele es de las que va tanto por el partido como por el show, pues de hecho el día de ayer expresó su apoyo a la cantante a través de Instagram, pero también ha dejado en claro que es fan de los deportes, cuando en 2020 compartió una imagen portando la playera oficial de la selección inglesa en la Eurocopa.

Adele presente en el Super Bowl. pic.twitter.com/FthadnQgJo — Indie 505 (@Indie5051) February 12, 2023

Por su parte, Bradley Cooper está relajado y disfrutando del partido desde un palco, con una playera de las Águilas, como fue captado por las cámaras del estadio mismo.

Bradley Cooper eatin' snacks in a suite. He is one of us. pic.twitter.com/nIZDuzuvQB — Philip Aguinaga (@paugie1) February 12, 2023

LeBron James, el astro del basquetbol, se fue ahora a la cancha del americano junto a su esposa Savannah James.

LeBron is in attendance for the Super Bowl 👀 @KingJames pic.twitter.com/88NGVvCoRI — 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@sportingnews) February 12, 2023

Los raperos también se hicieron presentes. Jay-Z fue acompañado por su hija Blue Ivy Carter, y se les vio a ambos en el campo de juego, tomándose fotos antes del inicio del partido. Se especula que también irá su esposa, la cantante Beyoncé, pero no se ha confirmado que esté ahí.

Jay Z and Blue Ivy at the Super Bowl. Beyoncé likely in the building! pic.twitter.com/k59AcLqela — RENAISSANCE Updates 🪩 (@B7Album) February 12, 2023

