VIDEOS: Aquí todos los avances de películas y anuncios que salieron en el Super Bowl

MADRID, 12 Feb. (EuropaPress).– La nueva edición del Super Bowl, el gran evento anual de futbol americano que enfrentó a los Kansas City Chiefs con los San Francisco 49ers, también ha llegado cargado de tráileres y novedades cinematográficas. Como es habitual, los estudios de cine y televisión aprovecharon la celebración para mostrar nuevos adelantos de sus proyectos más esperados.

El protagonismo, al margen de la victoria de los Chiefs, fue para Deadpool 3. Tal y como se presuponía, Marvel lanzó el primer avance de la tercera entrega del Mercenario Bocazas, la única película de la compañía en todo 2024. Será, además, el debut en el UCM del cómico héroe de Ryan Reynolds junto al Lobezno de Hugh Jackman.

Pero el tráiler de Deadpool 3 no fue el único en llegar en la Super Bowl 2024. Y es que también pudieron verse los nuevos adelantos de El reino del planeta de los simios y de El especialista, así como los primeros vistazos de Twisters o la adaptación del exitoso musical Wicked. Incluso los Minions tuvieron su espacio con la promoción de Gru 4. Mi villano favorito.

Por otro lado, las compañías también emitieron avances ya vistos en los últimos días de otras películas como Un lugar tranquilo: Día Uno o Del Revés 2 (Inside Out 2, en inglés). Y, además, el Super Bowl también tuvo algunos anuncios comerciales llenos de estrellas de la industria, como Martin Scorsese, Ben Affleck, Scarlett Johansson o Chris Pratt.

Esta es la lista completa de anuncios, y tráileres de películas y series emitidos durante el Super Bowl 2024:

DEADPOOL 3

EL REINO DEL PLANETA DE LOS SIMIOS

UN LUGAR TRANQUILO: DÍA UNO

GRU 4. MI VILLANO FAVORITO

EL ESPECIALISTA

KUNG FU PANDA 4

WICKED

TWISTER

AMIGOS IMAGINARIOS

MONKEY MAN

DEL REVÉS 2 (INSIDE OUT 2)

KNUCKLES

MARTIN SCORSESE PARA SQUARESPACE

¿Una de aliens dirigida por Martin Scorsese? Aquí está HELLO DOWN THERE, el spot de Squarespace dirigido por el legendario cineasta para la #SuperBowl. pic.twitter.com/mzP4jtF05z — TerrorActo (@TerrorActo_) February 11, 2024

ANTHONY HOPKINS PARA STOK COLD BREW COFFEE

CHRISTOPHER WALKEN PARA BMW

JENNA ORTEGA Y DANNY RAMÍREZ PARA DORITOS

Better grab your bag for game day before Dina and Mita do… See you at #SBLVIII 🫡 #jennaortega @DannyRamirez pic.twitter.com/OnC5G6cRg9 — Doritos (@Doritos) February 5, 2024

CHRIS PRATT PARA PRINGLES

SCARLETT JOHANSSON Y DAN MARINO PARA M&M’S

BEYONCÉ PARA VERIZON

Beyoncé protagoniza una de las campañas más memorables de su trayectoria para Verizon, compañía global de telecomunicaciones, entre alusiones hacia ‘Lemonade’, ‘Renaissance’ y su octavo álbum de estudio.pic.twitter.com/zCmJ5fIKer — SergioOpina (@sergioopina_) February 12, 2024

BEN AFFLECK, MATT DAMON Y JENNIFER LÓPEZ PARA DUNKIN’ DONUTS

Chill. We’re naming a drink after them. Head to Dunkin’ and try the new DunKings Iced Coffee TOMORROW 2/12 👑 pic.twitter.com/wk4dlzatJO — Dunkin' (@dunkindonuts) February 12, 2024

JENNIFER ANISTON Y DAVID SCHWIMMER PARA UBER EATS

ARNOLD SCHWARZENEGGER PARA STATE FARM

JASON MOMOA, ZACH BRAFF Y DONALD FAISON PARA T-MOBILE

Check out the new T-Mobile commercial airing during Sunday’s game. Who knew Jason Momoa could sing like that? 😆 T-Mobile also has #5G BUSINESS internet to connect your team on America’s largest 5G network. Get the details: https://t.co/QKyXAK2jMw pic.twitter.com/2FiAABsGM7 — Brandon (@MagentaLindo) February 12, 2024

JEFF GOLDBLUM PARA APARTMENTS.COM

AUBREY PLAZA Y NICK OFFERMAN PARA MOUNTAIN DEW

(WATCH) Aubrey Plaza in the Mountain Dew #SuperBowl ad pic.twitter.com/SCshXS1GAp — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 12, 2024

VINCE VAUGHN Y TOM BRADY PARA BETMGM

TINA FEY PARA BOOKING.COM

MICHAEL CERA PARA CERAVE SKINCARE

PATRICK STEWART PARA PARAMOUNT+

JOSH ALLEN Y PEPPA PIG PARA PARAMOUNT+

DISNEY+

PLUTO TV

