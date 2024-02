AMLO asegura que su último acto público y político será el Grito de Independencia

Durante su conferencia matutina de este lunes, Andrés Manuel explicó que la celebración será la manera en que se despedirá de los eventos en plazas públicas, pues será el próximo 1 de octubre cuando entregue la banda presidencial en el Congreso.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que el Grito de Independencia en septiembre será su último acto público en el cargo y que lo aprovechará para despedirse de las y los mexicanos.

Durante su conferencia matutina de este lunes, Andrés Manuel explicó que la celebración será la manera en que se despedirá de los eventos en plazas públicas, pues será el próximo 1 de octubre cuando entregue la banda presidencial en el Congreso.

“Sí vamos a celebrar el día 15 que es el Grito [de Independencia]. Ahí en mi libro hablo de eso, de cómo los mexicanos celebramos el Grito, el inicio de la Independencia, no la consumación y es interesante, ¿no? Celebramos el inicio y no cuando se consuma la independencia 10 años después porque quién inicia la Independencia, quién da el Grito y por qué lucha, y quién consuma la Independencia, quién entra aquí triunfante y se consuma la Independencia”, explicó el mandatario.

“Entonces ese es un día importante, por eso es el gran festejo de los mexicanos el grito de Independencia. Entonces ese va a ser el acto con el que me voy a despedir pública y políticamente. Después está el acto, vamos a decir, protocolario, formal, de la entrega de la banda, que eso creo que es el día 1 de octubre en el Congreso”, agregó.

Andrés Manuel también ofreció algunos detalles sobre el tradicional retrato suyo que se colgará en la Galería de los Presidentes de Palacio Nacional. Aunque no compartió el nombre del artista que trabaja en la obra pictórica, sí contó que tendrá el Zócalo de fondo.

“Y acerca del retrato oficial, pues ya lo están haciendo, pero no quiero poner nervioso al pintor, pero sí es en el balcón y teniendo detrás al Zócalo porque yo ahí me formé también; así como me formé en las comunidades indígenas mayas-chontales de Tabasco, también en el Zócalo, y desde luego en la calle, en las comunidades y en los pueblos”, explicó.

“Entonces no podría yo tomarme una foto o que me hagan un retrato en una oficina, mejor el Zócalo, pero yo espero que ya vaya avanzado y sí les puedo asegurar una cosa: no voy a salir con el ‘tutupiche'”, dijo en referencia a la inflamación en el ojo que presentó esta mañana.

López Obrador ha publicado “su último libro”, ¡Gracias!, editado por Planeta, en el que hace un repaso sobre su vida pública, una última mirada a su trayectoria antes de retirarse de la política cuando deje la Presidencia de México en octubre próximo.

“Con este texto dirigido a los jóvenes, me retiro por anticipado; al término de mi mandato me iré de la actividad política con la satisfacción de haber cumplido y con el criterio de que no debemos tener demasiado apego ni al dinero ni al poder”, se lee en este amplio texto que parte desde su infancia en Tepetitán hasta su último año en la Presidencia.

LOS PLANES DE AMLO PARA EL RETIRO

López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que después de su sexenio se retirará de la política, y que no aceptará invitaciones a eventos o conferencias, y que borrará sus redes sociales, y se dedicará a leer y escribir en su rancho en Palenque, Chiapas.

“Yo ya lo he dicho, soy un hombre con convicciones y de palabra. A mí me queda un año y 10 días, y yo ya termino, entrego la banda presidencial y me jubilo. Y no acepto ningún cargo hacia adelante, ni nacional ni en el extranjero, y no voy a participar en ningún evento, ni académico, ni político, nada absolutamente, y no vuelvo a opinar sobre cuestiones políticas. No voy a tener comunicación con redes. Voy a cancelar completamente mi Twitter, mi Face[book]. No voy a recibir a nadie que me plantee nada vinculado a política, se lo he dicho hasta a mis hijos, que cuando me vayan a ver a Palenque, es un tema vedado. No podemos hablar”, dijo en noviembre.

“Me voy a dedicar a escribir, no para publicar pronto. Voy a publicar a los tres años, cuatro años después de haber entregado el Gobierno porque es lo que me va a llevar terminar un libro sobre el pensamiento conservador en México”, agregó.

Durante una conferencia de prensa que dio en enero, Andrés Manuel enlistó algunos casos de la política mexicana donde el expresidente ha extendido su mandato.

Obrador recordó los casos de los expresidentes Porfirio Díaz, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, famosos por sus esfuerzos de extender su mandato más allá de sus periodos presidenciales.

“Son seis años. Eso no lo han entendido algunos expresidentes, que ya les tocó su tiempo y quieren seguir. Entonces yo me voy a retirar, yo me jubilo. Yo no quiero ser jefe máximo, ni líder moral, ni caudillo, ni mucho menos cacique. Yo ya termino mi ciclo”, dijo.

“El caso es cuatro años y ya regresó Porfirio [Díaz]. En ese entonces se casó con Carmelita [Romero Rubio] y se fue a Nueva York de luna de miel, pero no tardó mucho porque su compadre [Manuel González] se le quería quedar. Cuatro años. Luego, ya se queda él. Es una dictadura”, contó.

“Luego, está el caso del General [Álvaro] Obregón, acuérdense de la reelección, en qué termina. Luego, está el caso del General [Plutarco Elías] Calles. ¿En qué termina? Y luego ya se establece el respeto al Presidente en turno”, añadió.