Un tiroteo en el metro de NY deja un muerto y 5 heridos; una pelea pudo ser la causa

MADRID, 13 Feb. (EuropaPress).- Al menos una persona ha muerto y cinco han resultado heridas en un tiroteo que ha tenido lugar este lunes por la tarde en una estación de metro en el Distrito del Bronx de la ciudad estadounidense de Nueva York.

La víctima mortal es un hombre de 34 años que ha sucumbido a sus heridas en el hospital, mientras que los heridos —tres hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre los 14 y 71 años— se encuentran recibiendo tratamiento médico. El atacante abrió fuego en el andén del metro después de una pelea y ha huido del lugar del incidente.

Michael Kemper, jefe de tránsito de la Policía de Nueva York, ha explicado en una rueda de prensa que el incidente ha tenido lugar osbre las 16:35 horas (hora local) y que no se ha tratado de “un tiroteo al azar”, de un individuo que haya disparado indiscriminadamente contra un tren, sino que fue una disputa entre dos grupos.

