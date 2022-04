Tiroteo en metro de Nueva York suma 16 heridos; policía descarta acto de terrorismo

Nueva York, 12 abr (EFE).– El tiroteo registrado este martes en el metro de Nueva York ha dejado al menos 16 heridos, ocho de ellos alcanzados por balas, según los últimos datos facilitados por las autoridades.

En plena hora punta, un hombre vestido con un chaleco naranja y una máscara de gas supuestamente abrió fuego a bordo de un vagón, presuntamente tras detonar una bomba de humo, según han dicho testigos a medios locales.

Las autoridades siguen buscando por ahora al sospechoso, que se dio a la fuga, y están inspeccionando estaciones y trenes en toda la ciudad, además de haber puesto en marcha un importante dispositivo policial alrededor de la estación de la calle 36 de Brooklyn, donde se detuvo el tren.

Watch as NYPD Executives and City and State Officials provide an update on the shooting incident in Brooklyn. https://t.co/xGGlDJ6UQI

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022